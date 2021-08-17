Matteo Ferrari'nin eski sevgilisi Yespica'dan gündem olacak itiraf: Ünlü bir kadınla defalarca cinsellik yaşadım

Beşiktaş'ta forma giydiği 2009 - 2011 yılları arasında taraftarın sevdiği isimlerden biri haline gelen futbolcu Matteo Ferrari'nin eski sevgilisi Venezuela'lı Yespica'dan olay itiraflar geldi. Güzellik kraliçesi unvanlı Yespica, daha önce bir hemcinsiyle ilişki yaşadığını söyledi.

"ARAMIZDA ÇOK KISKANÇLIK VARDI"

"Ünlü bir kadınla, çılgın bir ilişkim vardı" diyen Venezuela'lı Yespica, "İsmini işkence altında bile söyleyemem. Çünkü herkesin tanıdığı ve gerçekten ünlü biri" dedi. Sözlerini sürdüren Yespica, "Bir yıl süren ve popülaritesi nedeniyle sona eren gizli bir hikayeydi. Aramızda çok kıskançlık vardı. Daha önce, erkeklerle yaşadığım ilişkilerden daha fazlaydı" şeklinde konuştu.

"BAZEN BİRBİRİMİZİ GÖRÜYORUZ"

İlişkileri sona erdikten sonra ara sıra denk geldiklerini belirten ünlü model, "Bazen birbirimizi görüyoruz ve gülümsüyoruz ama aramızda sadece dostluk var. Geçmişe dair bir tutku kalmadı" ifadelerini kullandı.

VENEZUELA'DA GÜZELLİK KRALİÇESİ SEÇİLDİ

Matteo Ferrari ile yaşadığı ilişkiden Aron isimli bir erkek çocuğu bulunan Yespica, ülkesi Venezuela'da güzellik kraliçesi seçilmişti. 39 yaşındaki Aida Yespica, güzellik kraliçeliği sonrası modellik, oyunculuk ve televizyonda sunuculuk da yaptı. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan ünlü ismin Instagram'da 853 bin takipçisi bulunuyor.