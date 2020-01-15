Matteo Pellicone Ranking Series Turnuvası'nda ilk gün geride kaldı

İtalya 'nın başkenti Roma 'da düzenlenen Uluslararası Güreş Turnuvası'nda grekoromen stilde ilk gün milli güreşçiler 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı.

55 kiloda Doğuş Ayazcı Nordic, sistemindeki mücadelelerde Şerif Kılıç'ı 4-0, ABD'li Max Nowry'i 9-0 ve Ukraynalı Andri Semenchuk'u da 9-0 sayı tuşuyla yenerek altın madalya kazandı. Aynı sıklette Şerif Kılıç ise Doğuş Ayazcı'ya ve ABD'li Nowry'e yenilip Ukraynalı rakibi Andri Semenchuk'u 16-6 sayı tuşuyla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

87 kiloda Ali Cengiz ilk turda Doğan Göktaş'ı 8-3 çeyrek finalde İtalyan Fabio Parisi'yi 3-1 mağlup etti ancak yarı finalde Avrupa şampiyonu Macar Viktor Lorincz'e 4-1 yenilerek finale çıkma şansını yitirdi. 3'üncülük müsabakasında ABD'li Patrick Rau'yu 9-0 sayı tuşuyla yenen Ali Cengiz bronz madalyanın sahibi oldu. 60 kiloda güreşen Kerem Kamal ise Ahmet Uyar 'ı 3-1, Mısırlı Ahmed Fahmy Mahmud'u 9-0 sayı tuşuyla mağlup etti. Yarı finalde dünya 3'üncüsü Çinli Walihan'a 4-3 yenilen Kamal, bronz madalya için karşılaştığı Çinli Erbatu Tuo'ya da 7-1 yenilince turnuvayı 5'inci olarak tamamladı.

97 kiloda güreşen Süleyman Demirci, Ukraynalı Semen Novikov'a 6-4, 130 kiloda güreşen Osman Yıldırım ise Norveçli Oscar Marwik'e 6-6'dan kaybederek turnuvaya veda etti.

Öte yandan serbest güreş müsabakaları ise cuma günü başlayacak. Serbest Güreş Milli Takımı, cuma günü başlayacak turnuva için yarın İtalya'ya hareket edecek.

- Altın