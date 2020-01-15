Matteo Pellicone Ranking Series Turnuvası'nda ilk gün geride kaldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Matteo Pellicone Ranking Series Turnuvası'nda ilk gün geride kaldı - Son Dakika Spor

Matteo Pellicone Ranking Series Turnuvası'nda ilk gün geride kaldı

6 saat önce

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Uluslararası Güreş Turnuvası'nda grekoromen stilde ilk gün milli güreşçiler 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı.

Matteo Pellicone Ranking Series Turnuvası'nda ilk gün geride kaldı, System.String[]
İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Uluslararası Güreş Turnuvası'nda grekoromen stilde ilk gün milli güreşçiler 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı.

55 kiloda Doğuş Ayazcı Nordic, sistemindeki mücadelelerde Şerif Kılıç'ı 4-0, ABD'li Max Nowry'i 9-0 ve Ukraynalı Andri Semenchuk'u da 9-0 sayı tuşuyla yenerek altın madalya kazandı. Aynı sıklette Şerif Kılıç ise Doğuş Ayazcı'ya ve ABD'li Nowry'e yenilip Ukraynalı rakibi Andri Semenchuk'u 16-6 sayı tuşuyla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

87 kiloda Ali Cengiz ilk turda Doğan Göktaş'ı 8-3 çeyrek finalde İtalyan Fabio Parisi'yi 3-1 mağlup etti ancak yarı finalde Avrupa şampiyonu Macar Viktor Lorincz'e 4-1 yenilerek finale çıkma şansını yitirdi. 3'üncülük müsabakasında ABD'li Patrick Rau'yu 9-0 sayı tuşuyla yenen Ali Cengiz bronz madalyanın sahibi oldu. 60 kiloda güreşen Kerem Kamal ise Ahmet Uyar'ı 3-1, Mısırlı Ahmed Fahmy Mahmud'u 9-0 sayı tuşuyla mağlup etti. Yarı finalde dünya 3'üncüsü Çinli Walihan'a 4-3 yenilen Kamal, bronz madalya için karşılaştığı Çinli Erbatu Tuo'ya da 7-1 yenilince turnuvayı 5'inci olarak tamamladı.

97 kiloda güreşen Süleyman Demirci, Ukraynalı Semen Novikov'a 6-4, 130 kiloda güreşen Osman Yıldırım ise Norveçli Oscar Marwik'e 6-6'dan kaybederek turnuvaya veda etti.

Turnuvanın ikinci gününde 72 kiloda Cengiz Arslan ve Selçuk Can, 77 kiloda Yunus Emre Başar, Furkan Bayrak ve Emrah Kuş ile, 82 kiloda Burhan Akbudak ve Salih Aydın mindere çıkacak.

Öte yandan serbest güreş müsabakaları ise cuma günü başlayacak. Serbest Güreş Milli Takımı, cuma günü başlayacak turnuva için yarın İtalya'ya hareket edecek.


- Altın
İtalya, Roma, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:40 Kaynak: DHA
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