Matthijs de Ligt resmen Juventus'ta
1 saat önce
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, geçen sezon Ajax forması giyen Matthijs de Ligt ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
İtalya Serie A Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:21 Kaynak: DHA
ekiplerinden Juventus
, geçen sezon Ajax
forması giyen Matthijs de Ligt ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
İtalyan ekibinin yaptığı açıklamada, 19 yaşındaki defans oyuncusu için Hollanda
ekibine 75 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi. Öte yandan İtalyan devi, başarı bonusu olarak da 10 milyon Euro verileceğini bildirdi.
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