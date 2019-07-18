Son Dakika Haberleri: Matthijs de Ligt resmen Juventus'ta
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Matthijs de Ligt resmen Juventus'ta

1 saat önce

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, geçen sezon Ajax forması giyen Matthijs de Ligt ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Matthijs de Ligt resmen Juventus'ta, System.String[]
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, geçen sezon Ajax forması giyen Matthijs de Ligt ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
İtalyan ekibinin yaptığı açıklamada, 19 yaşındaki defans oyuncusu için Hollanda ekibine 75 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi. Öte yandan İtalyan devi, başarı bonusu olarak da 10 milyon Euro verileceğini bildirdi.


İtalya Serie A, Juventus, Ajax, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:21 Kaynak: DHA
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