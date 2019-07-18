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Matthijs de Ligt resmen Juventus'ta

3 saat önce

İtalyan ekibi Juventus, Ajax'ın genç defans oyuncusu Matthijs de Ligt'i 75 milyon Euro'ya transfer ettiğini resmen açıkladı.

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İtalyan ekibi Juventus, Ajax'ın genç defans oyuncusu Matthijs de Ligt'i 75 milyon Euro'ya transfer ettiğini resmen açıkladı. Juventus, Hollandalı futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. İtalya Serie A takımlarından Juventus, yeni sezona da iddialı girmeye hazırlanırken, bu yönde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Juventus daha önce anlaşmaya vardığı ve İtalya'ya getirdiği Hollandalı defans oyuncusu Matthijs de Ligt'i resmen transfer ettiğini açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, de Ligt için kulübü Ajax'a 75 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği ifade edildi. İtalyanlar, Ajax'a 5 taksitte ve ayrı olarak 10 milyon 500 bin Euro ödeyecek. 19 yaşındaki futbolcu ile de 30 Haziran 2024'e sözleşme imzalandığı duyuruldu. Hollandalı futbolcu, Ajax'ta bugüne kadar 117 resmi maçta görev aldı ve 13 kez fileleri havalandırdı.
(Oğuzhan Ort/İHA)
Juventus, Ajax, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:20 Kaynak: İHA
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