MAÜ Arap dili ve kültürü çalışmalarına yeni bir soluk getirdi - Son Dakika

Sosyal bilimler üniversitesi olmanın yüklemiş olduğu sorumlulukla dil ve kültür çalışmalarına ayrı bir önem atfeden Mardin Artuklu Üniversitesi, son bir yılda sosyal bilimlerin birçok alanında olduğu gibi bu alandaki çalışmalarıyla da hızlı bir gelişim gösterdi.

Türkiye'nin en zengin dil bölümlerini bünyesinde barındıran Mardin Artuklu Üniversitesi; lisans düzeyindeki hazırlık sınıfları ile birlikte yüzde 100 Arapça eğitimin verildiği ve 10 öğretim elamanıyla 200'ün üzerinde öğrenciye sahip Arap Dili ve Edebiyatı bölümü, Türkiye'de Yaşayan Diller Ensititüsü'ne bağlı lisansüstü eğitimin verildiği Arap Dili ve Kültürü bölümü, üniversitenin farklı fakültelerinde yüzlerce öğrencinin eğitim görmekte olduğu yüzde 100 Arapça eğitim veren 'Tarih', 'İktisat', 'İşletme' ve 'Uluslararası İlişkiler' bölümlerinin yer aldığı bilgisini paylaştı.

Mardin Artuklu Üniversitesi'nin dillere ve bu dillerin kültürlerine ayrı bir önem atfettiğini vurgulayan MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, bu alandaki çaba ve gayretlerin bir ürünü olarak daha önce "Türkiye'de Konuşulan Arapça Lehçeler ve Sözlü Edebiyatları Sempozyumu" başlığı altında uluslararası bir sempozyum düzenleyerek Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade etti. Türkiye'de Yaşayan Diller Ensititüsü tarafından çıkarılan ve Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Süryanice yayınlanan kültür ve edebiyat dergisi 'Mülemma'nın büyük bir ilgi gördüğünü hatırlatan Özcoşar, "Yakın dönemde bu alanda çalışan akademisyenlerin Mardin Arapça diyalekti ve sözlü kültürü ile ilgili çok sayıda eser ortaya koydu. Bu çalışmalardan bir kısmı üniversitemize bağlı Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyonu tarafından desteklenmekte ve projelere verilen destekler artarak devam etmektedir" dedi.

Türkiye'nin farklı illeri ile Mardin'deki Arapça sözlü kültürüne dair envanterin bir araya getirilmesi noktasında Türkiye'de Yaşayan Diller Ensititüsü bünyesinde kurulan Arap Dili ve Kültürü Anabilim Dalı'nın hatırı sayılır bir çaba sarf ettiğini belirten Özcoşar, lisansüstü öğrencilerin bitirme tezlerinin çoğunun Mardin'de konuşulan Arapça diyalekti ve kültürüyle bağlantılı olduğunu söyleyerek kısa vadede gerçekleştirmek istedikleri bilimsel ve kültürel etkinlikleri şu şekilde dile getirdi:

"Özellikle Mardin ve çevresinde yer alan Arapça sözlü kültürüne ait edebi unsurların ortaya çıkarılması için akademik çalışmaların teşvik edilmesi, Dil bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin bu dillere kültürel kodlarına daha iyi vakıf olmaları için doğal konuşma ortamlarının tesis edilmesi ve bu ortamlarda kültürel etkinliklerin düzenlenmesi, Komşu ülkelerin üniversiteleriyle bilimsel işbirliğinin güçlendirilerek öğrenci akışının sağlanması, Arap dili ve kültürüyle ilgili yayın ve projelerin üniversite yayınevi ve BAP Ofisi tarafından desteklenmesi, Üniversitede farklı üniversitelerden akademisyenlerin de katılımıyla sempozyum ve workshopların düzenlenmesi, Mardin'deki farklı kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa sözlü kültür etkinliklerinin düzenlenmesi". - MARDİN