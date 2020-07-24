MAÜ, Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı ile iş birliği protokolü imzaladı - Son Dakika

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ), Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı ile çeşitli alanlarda akademik işbirliği projeleri yürütmek üzere protokol imzaladı.

MAÜ Kudüs ve Filistin Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği'ne dayanılarak hazırlanan protokol, MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı Başkanı Gazi Yıldız tarafından imzalandı.

MAÜ Rektörü Prof. Dr. Özcoşar, yaptığı açıklamada, imzalanan protokol ile ulusal ve uluslararası alanda yürütülecek olan eğitim ve uzaktan eğitim faaliyetlerinde destek paylaşımının mümkün kılındığını ifade etti.

Özcoşar, "İmzalanan protokol ile yurt dışında bulunan üniversiteler ile düzenlenecek ortak programlar ve akademik çalışmalar için iş birliği kurulması, öncelikli hedeflerimiz arasında. Ayrıca akademik araştırma, bilgi-belge paylaşımı, müfredat materyal temini ve Ar-Ge çalışmaları da protokolümüzün kapsamı içerisindedir."

Özcoşar; kitap ve akademik dergi basımı konusunda da işbirliği içerisinde olacaklarını ifade ederek, üniversitenin gelişimine katkı sunacak her türlü işbirliği faaliyetlerine de açık olduklarını aktardı.

MAÜ ile Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı arasında imzalanan protokol ile eğitim, uzaktan eğitim, araştırma, akademik çalışmalar, seminer, konferans, panel, sempozyum ve çalıştaylar hazırlama gibi sosyo-kültürel alanlarda işbirliğinin oluşturulması amaçlanıyor.