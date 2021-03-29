MAÜ bünyesinde "Turizm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi" kuruluyor - Son Dakika

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) bünyesinde, "Turizm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi" kurulacak.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, merkezin kurulması için verdikleri teklifin Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilerek, Resmi Gazete yayımlandığını bildirdi.

Mardin turizminin sağlıklı gelişimi ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi içerisinde oynadığı itici güç rolünün sürmesi için bilimsel araştırmalar yapmanın elzem olduğunu ifade eden Özcoşar, şunları kaydetti:

"Turizme veri oluşturan kültürel, tarihsel ve çevresel değerlerin korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak, turizme taraf olan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlar arasında eş güdümü sağlamak, turizm bilinci oluşturmak ve geliştirmek yönünde çalışmalar yapmak, üniversite içinde ve dışında turizmin gelişimi ile ilgili her türlü araştırma ve uygulama çalışmalarını gerçekleştirmek, Türkiye'nin yabancı ülkeler nezdinde etkin tanıtımı için yapılacak çalışmalar içinde amaca uygun konularda yardımcı olmak gibi turizm sektörünü geliştirmeye ve canlandırmaya yönelik faaliyetler noktasında Turizm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi önemli bir rol üstlenecektir."

MAÜ Rektör Yardımcısı ve Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Harman da fakülte olarak Mardin'in sahip olduğu turistik potansiyeli geliştirmek için hayata geçirilen projelerin yanı sıra yeni tasarılarla da çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Son yıllarda açılan lisans ve lisansüstü bölümlerle başarılı bir şekilde gelişmeye devam ettiklerini aktaran Harman, "Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk ve tek olan Turizm İşletmeciliği doktora programını açtık. Üniversitemizde her dönem büyük ilgi gören Turizm Fakültesinin lisans programlarının yanı sıra gastronomi ve mutfak sanatları, inanç turizmi rehberliği, sağlık turizmi, turizm işlemeciliği, turizm rehberliği, turizm ve kültürel miras yönetimi yüksek lisans programları ile profesyonel turizm sektör temsilcilerini yetiştirmenin gurunu yaşıyoruz. Açılan merkez ile de bu başarının katlanarak artacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.