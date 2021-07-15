MAÜ'de '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' konulu panel düzenlendi - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile hain darbe girişiminin 5. yıl dönümü Mardin'de bir dizi etkinlikle anıldı. Bu kapsamda Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından 15 Temmuz konulu bir panel ve fotoğraf sergisi düzenlendi.

Moderatörlüğünü MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'ın yaptığı panele, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi ve Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Ergün Yıldırım, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Türker ve MAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Dr. Necmettin Acar katıldı. Programa Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile çok sayıda akademisyen katıldı. 15 Temmuz gecesinin bütün hainlere verilen en güzel ders olduğunu ifade eden Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş "15 Temmuz'un o karanlık gecesi genç-yaşlı, kadın-erkek, toplumun tüm kesimleri, ellerinde bayrak, dillerinde tekbir ile hainlerin üzerine yürürken kalplerinde vatan, bayrak, ezan ve devlet sevdası vardı" dedi.

Vali Demirtaş ayrıca 15 Temmuz'un, bir milletin ihanete karşı dirilişinin en güzel örneği ve meydanın darbecilere, cuntacılara, hainlere bırakılamayacağının en güzel ispatı olduğunu ifade ederek, 15 Temmuz'un darbe heveslilerine, milli irade sevdalılarının verdiği ve sonsuza dek unutulmayacak en güzel ders olduğunu belirtti.

15 Temmuz gecesinin diğer bütün özelliklerinden ayrı bir yerde değerlendirilmesi gereken özelliği darbeye karşı ortaya çıkan direniş olduğunu kaydeden Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, "Bu direnişin sosyolojik anlamda oldukça farklı değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. 1960-2016 arasındaki darbe ve muhtıralara bakıldığında darbelerin halk nezdinde hiçbir zaman meşruiyet zemini bulunmamasına karşın 'korku kültürünün' kemikleşmesi ve halkın sindirilmesi neticesinde darbelere karşı doğrudan fiili bir tepkinin olmadığı görülmektedir" diye konuştu.

15 Temmuz akademisyenlere aslında tüm teori, kavramsallaştırma ve araştırmaların bir araç olmanın ötesinde bir anlam ifade etmediğini, toplumu okumaya yönelik girişimlerimizin eksik bir yanı olabileceğini bütün ezberleri bozan bir netlikte gösterdiğini söyleyen Rektör Özcoşar, "Dünyanın hiçbir yerinde toplumsal hareketler iktidar yanlısı olarak gerçekleşmez. Toplumsal hareketler sosyolojisine aykırı bir durumdur bu. Sokaklara inmiş insanların devletlerini, hükümetlerini bir darbeye veya bir isyana karşı koruyor olmaları görülmüş bir şey değildir" şeklinde konuştu.

Panelistlerin 15 Temmuz ile ilgili yaptığı konuşmalar ve soru-cevap bölümüyle birlikte sona eren panelin ardından, davetliler rektörlük fuaye alanında açılan 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisini gezdi. - MARDİN