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MAÜ'de akademik değerlendirme toplantısı - Son Dakika

MAÜ'de akademik değerlendirme toplantısı

15.02.2022 12:07
MAÜ'de akademik değerlendirme toplantısı

Mardin Artuklu Üniversitesince (MAÜ) düzenlenen törende son iki yılın akademik değerlendirmesi yapıldı, unvanı yükselen personel cüppe giyindi.

Mardin Artuklu Üniversitesince (MAÜ) düzenlenen törende son iki yılın akademik değerlendirmesi yapıldı, unvanı yükselen personel cüppe giyindi.

Vali Kılıçlar Konferans Salonunda düzenlenen programda konuşan MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, iki yıl içinde üniversitede 3 yeni fakülte ve 5 yeni araştırma merkezi kurulduğunu belirterek, ayrıca 25 ön lisans, lisans bölüm ve programı ile 20 yüksek lisans ve doktora programı açıldığını belirtti.

Özcoşar, geçen iki yıl içinde bilimin ve bilimin pratikteki karşılığının önemli bir ayağı olan "Sosyal Bilimler + 5 T" vizyonunu oluşturduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Belirlenen vizyon ile şehirleşmeden eğitime, sanayiden tarıma, sağlıktan turizme kadar birçok alanda Mardin'e ve ülkeye katkı sunmayı amaçladık. Çalışmalarımızı hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Şehrin dinamiklerini, bürokratik dinamiklerin tamamını devreye koyarak tıp fakültesinin kurulması sürecini çok iyi yönettik. Mardin Devlet Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüştü. Bugün tıp hocalarımızın aramıza katılıyor olması ve onlarla birlikte devlet hastanemizin de güçleniyor olması üniversitemizin şehre önemli katkılarından birini oluşturuyor."

Törende daha sonra akademisyenlere teşekkür belgesi verildi. Alanlarında akademik ilerleme sağlayan hocalar cüppe giydi.

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İbrahim Özcoşar, Mehmet Kılıçlar, Araştırma, Artuklu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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