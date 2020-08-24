MAÜ'de Artuklu İslami İlimler Akademisi Programı - Son Dakika

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ), İl Müftülüğü ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğine giderek "Artuklu İslami İlimler Akademisi Programı"nı hayata geçiriyor.

MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, programın İslami İlimler Fakültesi öğrencilerine yönelik hazırlandığını, program kapsamında klasik medrese eğitimi ile modern ilahiyat eğitimine karşılaşma ve iş birliği imkanları sunarak İslami ilimler sahasında yeni açılımları hedeflediklerini belirtti.

Özcoşar, "Üniversite olarak bu kültürel ve entelektüel sömürüyü alt etmeye yönelik kavramsallaştırmalar ve ortak entelektüel çabalarla İslam dünyasında edilgenleşmenin, nesneleşmenin önüne geçilebilme imkanlarını araştırıyoruz. Bu imkanın bilginin; ilim, irfan ve hikmet denkleminde yeniden üretilmesi ve kendi coğrafyasının zengin ilmi ve kültürel sermayesini dikkate alan ve değerlendiren, aklı, kalbi ve zevki selim sahibi akademisyen, alimler yetişmesiyle gerçekleşeceğini düşünüyoruz." dedi.