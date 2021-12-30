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MAÜ'de Bölgesel Kalkınma Toplantısı yapıldı - Son Dakika

MAÜ'de Bölgesel Kalkınma Toplantısı yapıldı

30.12.2021 14:54
MAÜ'de Bölgesel Kalkınma Toplantısı yapıldı

Mardin Artuklu Üniversitesinde Bölgesel Kalkınma Toplantısı düzenlendi.

Mardin Artuklu Üniversitesinde Bölgesel Kalkınma Toplantısı düzenlendi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Kamu Özel ve Karma Sektör İşbirliği Koordinatörlüğünce, sektör temsilcilerinin katılımıyla Bölgesel Kalkınma Toplantısı yapıldı.

Bölgesel kalkınma modelinin ele alındığı toplantıda, TRC3 İhracat Destek Merkezine yönelik proje tanıtımı ve yeni dönemde izlenecek stratejilere yönelik müzakerelerde bulunuldu.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, üniversiteyi bölgesel kalkınma odaklı bir kurum haline getirerek Mardin'in ve bölgenin katma değer seviyesini yükseltmeyi hedeflediklerini, bu hedefle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Özcoşar, şöyle konuştu:

"Üniversitemiz ile sektörel işbirliklerinin artırılması ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine odaklandık. Şehrimizin ve bölgemizin önce gelen sektör temsilcileriyle benzer toplantıları daha geniş kapsamda gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bölgesel kalkınmanın hız kazanması için çalışmalar hızla devam edecektir."

Toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Bozkurt, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Dr. Ahmet Alanlı, Mardin Artuklu Üniversitesi Kamu Özel ve Karma Sektör İşbirliği Koordinatörü (MAÜKÖK) Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci, OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nasır Duyan, MÜSİAD Mardin Şube Başkanı Mehmet İleri, ASKON Mardin Şube Başkanı Hatip Çelik, Mardin ve ilçelerinin ticaret ve sanayi odası yönetim kurulu başkanları ve sektör temsilcileri katıldı.

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Artuklu Üniversitesi, Artuklu, Mardin, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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