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MAÜ'de cübbe giyme töreni düzenlendi - Son Dakika

MAÜ'de cübbe giyme töreni düzenlendi

17.02.2022 11:04
MAÜ'de cübbe giyme töreni düzenlendi

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Tıp Fakültesi akademisyenleri için cübbe giyme töreni gerçekleştirildi.

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Tıp Fakültesi akademisyenleri için cübbe giyme töreni gerçekleştirildi.

Vali Kılıçlar Konferans Salonunda düzenlenen programda konuşan MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, şehre dokunma hedefleri doğrultusunda en çarpıcı olanının Tıp Fakültesi olduğunu belirtti.

Özcoşar, uzun ve yorucu bir çalışmanın ardından şehir ve üniversite için önemli olan bu gelişmenin ardından Mardin'e fayda sağlayacak somut çalışmaları yerine getirmenin daha büyük bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

Kısa süre içerisinde şehrin şah damarını oluşturacak bir fakültenin fiziki alan, ekipman ve akademik kazanımlarını hızla hayata geçirmenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Özcoşar, şöyle konuştu:

"Üniversite Şehir Hastanesinin Artuklu Üniversitesi kampüsünde kurulacak olması, Mardin Devlet Hastanesinin Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüşmesi en önemli gelişmeler arasında yer alıyor. Tıp hocalarımızın da aramıza katılması ve onlarla birlikte devlet hastanemizin de güçleniyor olması üniversitemizin şehre önemli katkılarından birini oluşturuyor."

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Artuklu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üniversite, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MAÜ'de cübbe giyme töreni düzenlendi - Son Dakika


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