MAÜ'de Kudüslü gençler Kudüs'ü Türkçe olarak anlattı - Son Dakika

MAÜ'de Kudüslü gençler Kudüs'ü Türkçe olarak anlattı

25.05.2021 17:03
MAÜ'de Kudüslü gençler Kudüs'ü Türkçe olarak anlattı, System.String[]

"Kudüslü Gençler Kudüs'ü Anlatıyor" adlı etkinlik kapsamında MAÜ-TÖMER bünyesinde yaklaşık iki aydır eğitim alan Filistinli gençler Filistin'deki güncel duruma dâir duygularını paylaştılar.

MAÜ-TÖMER Kudüs Grubu Türkçe Eğitmeni Arş. Gör. Emrah Özdemir'in moderatörlüğünde gerçeklşetirilen programa; MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Arap Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı ve MAÜ-TÖMER Kudüs Grubu Türkçe Eğitmeni Doç. Dr. Ahmet Abdülhadioğlu, Al-Quds Üniversitesi Dil Merkezi Öğretim Üyesi Dr. Omar Ghoush, Kudüs ve Filistin Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Çekiç ve Al-Quds Üniversitesi Öğrencileri katıldı.

Kudüs davasının, Filistin meselesinin salt politik alanlarla ilişkilendirilebilecek bir dava olmadığını belirterek konuşmalarına başlayan MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar sözlerine şu şekilde devam etti:

"Mardin Artuklu Üniversitesi olarak akademik bağlamda bilim ve kültür ile ilişkili olarak hem Kudüs hem Filistin meselesini değerlendiren bir anlayışa sahibiz. Siyonizm kendini işgalci bir kuvvet olarak Filistin'de var etmeye çalışırken, Siyonizm'le mücadelenin önemli bir ayağının da ilmî ve kültürel alanlarda oluşturulması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü Politik meselelere takılıp kalmanın mücadele sürecinde çok da ilerleme kaydedemediğini gördük.

Çalışmalarımızı, sadece politik gelişmeleri takip edebileceğimiz alanlarda değil, daha pratik daha somut çıktılar elde edebileceğimiz alanlara taşıma gibi bir gayemiz olmalı. Üniversitelerin bu konuya özel bir dikkat çekmesi gerektiğini ve bu alanda Filistin'in ve Kudüs'ün özgürleşmesi için bu alanın değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Kudüs ve Filistin Araştırmaları Merkezi'nin yanında üniversitemizin diğer birimlerinin de Kudüs ve Filistin'e yönelik çalışmalarının asıl temel boyutunu bu gaye etrafında temellendiriyoruz. Söz konusu çalışmaların en önemli ayaklarından birini TÖMER müdürlüğümüz gerçekleştirmiş oluyor. Yine bu düşüncelerimiz doğrultusunda Uluslararası İlişkiler Ofisimiz, bilinçli bir tercih olarak gerçekleştirdiği ilk uluslararası protokollerden birini Al-Quds Üniversitesi ile hazırladı. Şu anda hocalarımız da buna yönelik olarak oldukça güzel bir çalışma yürütmenin meyvesini topluyorlar. Bu programda Filistinli öğrencilerimizin Türkçe sunum yapacak olması aslında TÖMER merkezimizin de başarısını ortaya koyuyor."

Düzenlenen bu tür programlar sayesinde öğrencilerin katılımı, farklı dinleyicilerin ve gençlerin bir araya gelmesi ve Filistin davasının ve mücadelesinin birçok kimse tarafından bilinmesi, duyurulması ve başkalarına da aktarılması noktasında uygun birzemin oluşturarak desteklenmesini çok anlamlı bulduğunu ifade edenKudüs Üniversitesi Dil Merkezi Öğretim Üyesi Dr. Omar Ghoush;

"Sizler de takip ediyorsunuz ki kutsal olarak addedilen bir yerin işgaller ile kirletilmesi, aşağılanması söz konusu oldu bu dönemde. İşgalcilerin bir özelliği de gerçekleri saptırması, kendilerini kurban olarak görmeleri ve bizleri ise terörist şeklinde addetmeleri ve vehme kapılmaları söz konusu. İşgalciler uluslararası hukuku da yok sayarak, bir soykırıma kalkışıyor ve bir ulusun yerine başka bir ulusu ikame etme uğraşı içindeler. Filistin halkının tek istediği kendi toprağında huzur ile yaşamasıdır. Bu süreçte bizlere büyük destek verenTürk halkına ve Mardin Artuklu Üniversitesine sonsuz şükranlarımı arz ediyorum." dedi.

Filistinli gençlerin Filistin davasını Türkçe olarak anlatmasının önemli bir durum olduğunu belirten Kudüs ve Filistin Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Çekiç, Merkez olarak Yüksek lisans bölümlerinin faal olması ve öğrenci alımlarının bu yıl gerçekleştiriliyor olmasının bu amaca matuf bir çalışma olduğunu ifade ederek, Türkiye'deki üniversiteler arasında toplamda üç 'Kudüs ve Filistin Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin var olduğunu vebunlardan birinin de MAÜ bünyesindebulunuyor olmasınınmaddi ve manevi yükümlülüğünü üzerlerinde taşıdıklarını belirtti.

Çekiç, Filistin'in bölgesel anlamda tanınırlığı açısından yüksek lisans ve doktora çalışmalarıile tezlerin hazırlanması ve veri oluşturulmasının ciddi bir ihtiyaç olduğunu da dile getirdi.

MAÜ ve Al-Quds Üniversitesi ile yapılan protokol çerçevesinde MAÜ-TÖMER biriminin Al-Quds Üniversitesi'ndeki 25 öğrenciye ücretsiz Türkçe kursu için kontenjan ayırdığı bilgisini veren MAÜ-TÖMER Kudüs Grubu Türkçe Eğitmeni Doç. Dr. Ahmet Abdülhadioğlu, kursun ilk kurunun mart ayının ilk haftasında başladığını ve 11 haftalık süreç sonunda öğrencilerden olumlu dönütler aldıklarını ifade etti.

Abdülhadioğlu sözlerine devamla; farklı dilleri konuşan Filistin ile Türkiye arasında uzun geçmişe dayanan kültürel bir bağın bulunduğunu ve ümmet olmamız hasebiyle sevinç ve üzüntülerimizin deortak olduğunu belirterek, Kudüs ve Mardin'in kardeş şehir ilan edilmesinin bunun bir göstergesi olduğunu söyledi.

Program, MAÜ-TÖMER biriminde dil eğitimi alan öğrencilerin, Filistin'in işgali ve tarihsel gelişimi ile yaşanan olayları ve bu süreçte gençler olarak neler yapabilecekleri konusunda hazırladıkları Türkçe sunumlar ile devam etti.

Filistin, Mardin, TÖMER, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel MAÜ'de Kudüslü gençler Kudüs'ü Türkçe olarak anlattı - Son Dakika


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