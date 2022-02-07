Üye Girişi
MAÜ'de Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu - Son Dakika

MAÜ'de Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

07.02.2022 12:35
MAÜ'de Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

Mardin Artuklu Üniversitesinde (MAÜ) Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Mardin Artuklu Üniversitesinde (MAÜ) Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

MAÜ'den yapılan açıklamaya göre, psikoloji alanında araştırma ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi açılması için yapılan başvuru kabul edilerek, 7 Şubat'ta Resmi Gazete yayınlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, psikoloji alanıyla ilgili araştırmaları, alan çalışmalarını ve uygulamaları yürütmek, mevzuat hükümleri kapsamında merkezin faaliyet alanları içindeki konular ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel araştırma, proje ve çalışmaları takip etmek, gerektiğinde bu etkinliklere katılım sağlamak amacıyla merkezi kurduklarını belirtti.

Özcoşar, "Üniversite öğrencileri ve personeli başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç duydukları psiko-eğitim, seminer ve benzeri aktiviteleri de merkez organize edecek. Psikoloji alanı ile ilgili kitap, makale, bülten ve bilimsel teknik bulguları ve verileri açıklayan rapor gibi akademik yayımların oluşturulması ve yürütülmesinin yanında, psikoloji ve ilgili alanlarda eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerinin uygulamalı eğitim almalarına da olanak sağlanacak." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Araştırma, Artuklu, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MAÜ'de Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:35 Korkunç kaza Ankara'da yaşandı! Yük treni otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
12:32 Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu geçici olarak görevden alındı
12:19 "Kralların yiyeceği" olarak biliniyor! Trüf mantarının kilosu 2.800 TL'den satılıyor
12:18 Son anda kurtarıldı! Sevgilisiyle kavga eden genç, göle atladı
12:16 Pandemi döneminin gelin arabası böyle olur! "Ne Sinovac, Ne Biontech, Sana Vuruldum Birtech"
11:52 Yeni Malatyaspor, teknik direktör Marius Sumudica'nın görevine son verdi
11:51 Meclis Başkanı'ndan, Erdoğan'ın aday olamayacağı iddialarıyla ilgili yanıt: Böyle bir sorun yok
11:49 Ali Atay, ihanet iddialarından sonra Twitter'da gündem oldu
11:47 7 Şubat Pazartesi altının gramı 790 lira seviyesinden işlem görüyor
11:44 Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Kumru hamile olduğunu öğreniyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 12:42:54. #1.13#
SON DAKİKA: MAÜ'de Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement