MAÜ'de Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi açılacak - Son Dakika
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MAÜ'de Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi açılacak

04.03.2022 10:54
MAÜ'de Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi açılacak

Mardin Artuklu Üniversitesinde (MAÜ) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi açılacak.

Mardin Artuklu Üniversitesinde (MAÜ) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi açılacak.

MAÜ'den yapılan açıklamaya göre, senato tarafından Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi için yapılan başvuru kabul edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, fakültenin kurulması için uzun zamandır çaba harcadıklarını belirtti.

" Türkiye'nin verimli topraklarının bulunduğu Kızıltepe'de tarımın kapasitesini arttıracak ve çağın teknik imkanlarıyla tarımsal üretimi yüksek standartlara kavuşturacak." diyen Özcoşar, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Özcoşar, "MAÜ Tarım bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi şehrin tarımsal dinamiklerini harekete geçirerek. Sahip olunan potansiyeli katma değere dönüştürecek. Şehrin çiftçisine, üreticisine ve tüm tarım sektörüne üniversite olarak öncülük yapmaktan büyük bahtiyarlık duyuyoruz." ifadelerine yer verdi.

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Artuklu, Senato, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MAÜ'de Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi açılacak - Son Dakika


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