MAÜ'de ücretsiz giyim mağazası açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MAÜ'de ücretsiz giyim mağazası açıldı - Son Dakika

MAÜ'de ücretsiz giyim mağazası açıldı

6 saat önce

Türk Kızılayı tarafından maddi imkanı olmayan öğrencilerin giyim ihtiyacının karşılanması için hayata geçirilen Mardin Butik Projesi kapsamında, Mardin Artuklu Üniversitesi'nde (MAÜ) ücretsiz giyim mağazası açıldı.

MAÜ'de ücretsiz giyim mağazası açıldı, System.String[]

Türk Kızılayı tarafından maddi imkanı olmayan öğrencilerin giyim ihtiyacının karşılanması için hayata geçirilen Mardin Butik Projesi kapsamında, Mardin Artuklu Üniversitesi'nde (MAÜ) ücretsiz giyim mağazası açıldı.


MAÜ'deki açılışa Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Vali Yardımcısı Coşkun Öztürk, Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sibel Derviş ve Prof. Dr. Vahap Özpolat ile kurum müdürleri ve davetliler katıldı.


Açılışta konuşan Vali Yaman, Türk Kızılayı Genel Merkezinin gayretleri ve Mardin Artuklu Üniversitesinin yer göstermesi ile Mardin'de de bir Türk Kızılayı Mardin Butik mağazası açtıklarını söyledi. Vali Yaman, "Gerçekten buraya gelen öğrencilerin büyük çoğunluğu dar kesimli ailelerden. İhtiyaç sahiplerine Mardin'deki hayırseverler destek veriyorlar, biz de valilik, kaymakamlıklar, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri ile destek veriyoruz. Ama şimdi her zamanki gibi Türk Kızılayı'nı da yanımızda görüyoruz, özellikle öğrenci kardeşlerimiz yanlarında görüyorlar. Ben buranın herkese hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Konuşmaların ardından Türk Kızılayı Mardin Butik mağazasının açılışı gerçekleştirildi. - MARDİN

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:26 Kaynak: İHA
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