MAÜ'den Bölgede Bir İlk: "Mezopotamya Turizm İstihdam Fuarı"

Mardin Artuklu Üniversitesi Kampüs alanında bulunan Sosyal Yaşam Merkezinde düzenlenen ve henüz kariyerlerinin başında olan öğrencilerin, sektör temsilcileri ile bir araya gelerek eğitimden iş hayatına yumuşak bir geçiş yapmasının amaçlandığı Mezopotamya Turizm İstihdam Fuarı, öğrencilerin akınına uğradı.

MAÜ Turizm Fakültesi'nin ev sahipliği yaptığı Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ilk Turizm İstihdam Fuarına; Mardin, Diyarbakır ,Şanlıurfa, Gaziantep, Batman ve Şırnak illerinde yer alan otel ve seyahat acente yetkilileri, Antalya yöresinden ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden turizm işletmecileri ile TUI hotel grubu katılım gösterdi.

İki gün boyunca 500'ün üzerinde öğrencinin sektör temsilcileri ile buluşmasını öngördüklerini belirten Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar,

"Mardin turizm anlamında Türkiye'nin beli başlı şehirlerinden biri. Özellikle kültür ve inanç turizmi bakımından Türkiye'nin en önemli şehirlerinden. Turizm sektörünün gelişim aşamalarını dikkate aldığımızda Mardin önemli mesafeler kateden bir turizm sektörüne sahip. Mardin Artuklu Üniversitesi olarak Türkiye'nin en iyi turizmfakültesine sahibiz. Turizm sektörü ile Üniversitemizin Turizm Fakültesi'nin ortaklaşa düzenlediği bu çalışmada 'turizmi Mardin'de nereye taşıyabiliriz?', 'hizmet sektörüanlamında gelen turistlere hizmeti en iyi şekilde nasıl sunabiliriz?' gibi sorulara cevap alabilmek maksadıyla bu fuarı düzenledik." dedi.

MAÜ Turizm Fakültesi'nin, farklı alanlarda 500 aşkın kalifiye öğrencisi ile öncelikle Mardin'in, bölgenin ve de ülkemizin turizm sektöründeki yetkin personel ihtiyacını karşılayabilecek durumda olduğu bilgisini veren Özcoşar, öğrencilerine 4 yıl boyunca sadece ders vermediklerini, aynı zamanda öğrencilerin mezuniyet sonrasındaki kariyerlerini de planladıklarını belirtti.

Özcoşar, Mardin Artuklu Üniversitesi olarak kendilerini gülen ve öğrenci dostu bir üniversite olarak değerlendirdiklerini belirterek, alanında iyi yetiştirilmiş öğrencilerin sektör temsilcileri ile buluşmasının son derece faydalı ve anlamlı bulduğunu sözlerine ekledi.

İki gün boyunca devam eden fuarda, MAÜ Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü öğrencilerinin hazırladığı birbirinden lezzetli ürünler katılımcılara ikram edildi.