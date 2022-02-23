MAÜ'den Bölgede Bir İlk: "Mezopotamya Turizm İstihdam Fuarı" - Son Dakika
Üye Girişi

MAÜ'den Bölgede Bir İlk: "Mezopotamya Turizm İstihdam Fuarı"

23.02.2022 08:17
MAÜ'den Bölgede Bir İlk: "Mezopotamya Turizm İstihdam Fuarı"

Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Dicle Kalkınma Ajansı(DİKA) işbirliğinde düzenlenen bölgenin ilk "Mezopotamya Turizm İstihdam Fuarı"nda öğrenciler sektör temsilcileri ile bir araya gelerek, iş fırsatlarının kapılarını araladı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Kampüs alanında bulunan Sosyal Yaşam Merkezinde düzenlenen ve henüz kariyerlerinin başında olan öğrencilerin, sektör temsilcileri ile bir araya gelerek eğitimden iş hayatına yumuşak bir geçiş yapmasının amaçlandığı Mezopotamya Turizm İstihdam Fuarı, öğrencilerin akınına uğradı.

MAÜ Turizm Fakültesi'nin ev sahipliği yaptığı Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ilk Turizm İstihdam Fuarına; Mardin, Diyarbakır ,Şanlıurfa, Gaziantep, Batman ve Şırnak illerinde yer alan otel ve seyahat acente yetkilileri, Antalya yöresinden ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden turizm işletmecileri ile TUI hotel grubu katılım gösterdi.

İki gün boyunca 500'ün üzerinde öğrencinin sektör temsilcileri ile buluşmasını öngördüklerini belirten Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar,

"Mardin turizm anlamında Türkiye'nin beli başlı şehirlerinden biri. Özellikle kültür ve inanç turizmi bakımından Türkiye'nin en önemli şehirlerinden. Turizm sektörünün gelişim aşamalarını dikkate aldığımızda Mardin önemli mesafeler kateden bir turizm sektörüne sahip. Mardin Artuklu Üniversitesi olarak Türkiye'nin en iyi turizmfakültesine sahibiz. Turizm sektörü ile Üniversitemizin Turizm Fakültesi'nin ortaklaşa düzenlediği bu çalışmada 'turizmi Mardin'de nereye taşıyabiliriz?', 'hizmet sektörüanlamında gelen turistlere hizmeti en iyi şekilde nasıl sunabiliriz?' gibi sorulara cevap alabilmek maksadıyla bu fuarı düzenledik." dedi.

MAÜ Turizm Fakültesi'nin, farklı alanlarda 500 aşkın kalifiye öğrencisi ile öncelikle Mardin'in, bölgenin ve de ülkemizin turizm sektöründeki yetkin personel ihtiyacını karşılayabilecek durumda olduğu bilgisini veren Özcoşar, öğrencilerine 4 yıl boyunca sadece ders vermediklerini, aynı zamanda öğrencilerin mezuniyet sonrasındaki kariyerlerini de planladıklarını belirtti.

Özcoşar, Mardin Artuklu Üniversitesi olarak kendilerini gülen ve öğrenci dostu bir üniversite olarak değerlendirdiklerini belirterek, alanında iyi yetiştirilmiş öğrencilerin sektör temsilcileri ile buluşmasının son derece faydalı ve anlamlı bulduğunu sözlerine ekledi.

İki gün boyunca devam eden fuarda, MAÜ Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü öğrencilerinin hazırladığı birbirinden lezzetli ürünler katılımcılara ikram edildi.

Kaynak: Bültenler
YORUMLAR
500

Mezopotamya, İstihdam, Mardin, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MAÜ'den Bölgede Bir İlk: 'Mezopotamya Turizm İstihdam Fuarı' - Son Dakika

Bu haber Bültenler tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Bültenler tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Bültenler kurumudur.

Son Dakika
23:38 6 yaşındaki çocuğa istismar olayıyla ilgili İsmailağa Cemaatinden yeni açıklama: Cemiyetin tamamını suçlamak doğru değil
23:23 4 çocuk annesi ve 3 torun sahibi kadın 7 çocuklu adama kaçtı! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine ilginç anlar yaşandı
23:16 Aralarındaki yaş farkı tartışma konusuydu! Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü'nün ayrıldığı öne sürüldü
23:16 Fenerbahçe'deki sakat futbolcuların çokluğu can sıkıyor
22:50 Kovalamacada yanlışlıkla genç kızı vurduğu iddia edilen polis tutuklandı
22:51 İstismar skandalı sonrası vakıfları hedef alan CHP'li vekile TÜGVA'dan cevap: Bu iftiralar karalama kampanyasıdır
22:30 İtalya devinin Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu gündeme aldığı iddia edildi
22:24 Erdoğan'ın 6 yaşındaki çocuğa istismarla ilgili sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Fena yakalandın
22:11 Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken sözler! Suriye ile masaya oturulacak mı?
21:50 Karavana transfer olarak tanımlanıyordu! Dünya Kupası sonrası Portekizli yıldız için savaş çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2022 09:01:24. #1.13#
SON DAKİKA: MAÜ'den Bölgede Bir İlk: "Mezopotamya Turizm İstihdam Fuarı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement