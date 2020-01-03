MAÜ'den Derik zeytinine akademik destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel MAÜ'den Derik zeytinine akademik destek - Son Dakika

MAÜ'den Derik zeytinine akademik destek

7 saat önce

Mardin Artuklu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı tarafından Derik zeytine akademik destek sunulacağı belirtildi.

MAÜ'den Derik zeytinine akademik destek, System.String[]

Mardin Artuklu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı tarafından Derik zeytine akademik destek sunulacağı belirtildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Derik Zeytini Ar-Ge Projesi GAP İdaresi ile yapılan protokol ile desteklenecek.

Protokol gereği Derik halhal zeytini, Mardin Artuklu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı tarafından araştırılacak ve akademik destek verilecek.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, laboratuvarın, sektörel alanlar için çok önemli sac ayağını oluşturduğunu kaydetti.

Üniversite olarak, bölge ekonomisi için katma değer oluşturmaya yönelik projelere önem verdiklerini aktaran Özcoşar, şunları kaydetti:

"Sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile kişilerin analiz ihtiyaçlarını, araştırma laboratuvarımızın olanakları ölçüsünde karşılayarak, sanayi ve üniversiteler ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesine katkıda bulunuyoruz. Derik Halhalı Zeytini gibi diğer önemli yerel kaynaklara ilişkin potansiyelin arttırılması için benzer projelerin yürütülmesinde de gerekli hassasiyeti göstereceğiz."

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Aziz Korkmaz ise merkezde tıbbi ve aromatik bitkilerdeki uçucu yağlar ve aroma bileşikleri analizleri gibi çok boyutlu analizlerin yapıldığını belirtti.

Korkmaz, "Bölgenin en gözde zeytin ağaçları Mardin'in Derik ilçesinde yetişmektedir. İlçenin zeytin gen kaynakları bakımından hatırı sayılır çeşitliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Düzenlediğimiz proje kapsamında Derik ilçesiyle özdeşleşen ve duyusal kalitesiyle bilinen Halhalı çeşidini Ar-Ge çalışmalarıyla kapsamlı olarak araştırmayı ve bu zeytin çeşidinin ulusal düzeyde tanınırlığını sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.


Korkmaz, Derik'te ayrıca uluslararası düzeyde verilecek bir eğitimden sonra zeytinyağı tadım panelinin oluşturulacağını da sözlerine ekledi.

Artuklu Üniversitesi, Derik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı
ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı

Son Dakika Haberleri
23:58 BM, İranlı komutanın öldürülmesiyle ilgili "yasallık" sorularını yanıtlamadı - Son Dakika
23:56 Sultanbeyli'de silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
23:55 Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
23:54 Bakanlar Pakdemirli ve Kasapoğlu, Kafkas Üniversitesi Kütüphanesi'nin açılışını yaptı - Son Dakika
23:51 Bodrum Marina Caddesi'nde 'bar' kararı - Son Dakika
21:40 Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
20:48 ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 00:01:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MAÜ'den Derik zeytinine akademik destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]