MAÜ'den Okuma Odaklı Hamle - Son Dakika
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MAÜ'den Okuma Odaklı Hamle

MAÜ'den Okuma Odaklı Hamle

23.02.2022 15:42

Mardin'in en büyük AVM'si olan Mardian Mall ile işbirliği yapan Mardin Artuklu Üniversitesi tüm kesimleri okumaya teşvik etmek amacıyla alışveriş merkezi içerisinde 'Okuma Alanı ve Mini Kütüphane' kurdu.

Mardian Mall Alışveriş merkezinde kurulan kütüphane ile her kesimden insanı okumaya teşvik etmeyi amaçladıklarını belirten MAÜ Rektörü Prof Dr. İbrahim Özcosar, hizmet ve ticaret sektörünün okumaya önem vermesininayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Her alanda şehre dokunan bir üniversite olma vizyonunu kendilerine ilke edindiklerini ifade eden MAÜ Rektörü Özcoşar,akademik alanda üretilen birbirindendeğerlikitapları halka sunarak, her kesimden insanı okumaya teşvik etmek istediklerini söyledi.

Mardian Mall Alışveriş merkezinin birinci katında bulunan kütüphane ilk günden kitapseverlerden yoğun ilgi gördü.

Kaynak: Bültenler
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