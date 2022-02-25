MAÜ, Mardin'in Değerlerini Markalaştıracak

Kısa süre önce Mardin Artuklu Üniversitesi, (MAUKÖK) Kamu, Özel, Karma İşbirliği Koordinatörlüğü ile Üniversitenin, tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde sahaya inerek daha aktif rol almasının ardından, TÜRKPATENT Bilgi ve Doküman Birimi ile Mardin'in değerlerini markalaştırmak için kolları sıvadı.

Patentler, faydalı modeller, markalar, coğrafi işaretler, geleneksel ürün adları, tasarımlar ile entegre devre topoğrafyalarının ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tescilini ve bu hakların korunması ile ilgili işlemleri yapmak üzere Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde TÜRKPATENT Bilgi ve Doküman Birimi'nin kurulduğunu müjdeleyen Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, sınai mülkiyetle ilgili tüm paydaşlara gerekli desteği vererek yenilikçi kültürün oluşturulması, markalaşma çabalarının desteklenmesi, katma değeri yüksek buluş ve tasarımların üretilmesi konusunda birimin şehre önemli katkı sağlayacağını aktardı.

Birimin, MAÜ Rektörlük Ek Binası birinci katının 104 numaralı odasına 10 Ocak 2022 tarihinde tahsis edildiği bilgisini veren TÜRKPATENT Bilgi ve Doküman Birimi Öğr. Gör. Hanife Yeşilyurt,

"TÜRKPATENT Bilgi ve Doküman Birimi'ni kısa süre önce kurduk. MAUKÖK kapsamında şehrin tarım, sanayi ve hizmet(Turizm, Sağlık vs.) sektöründe profesyonel saha çalışmalarımız oldu ve projelerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Üniversite olarak bir yandan saha çalışmaları ile sektörlerimize akademik destek sunarken bir yandan da girişimcilerimize patentler, faydalı modeller, markalar, coğrafi işaretler, geleneksel ürün adları, tasarımlar ve entegre devre topoğrafyaları konusunda randevu sistemi ileyardımcı olmaya başladık." dedi.

Birimin kuruluşunun hemen ardından ilk etkinliklerinin, MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'ın talimatıyla tespih konusunda gizli hazinelerin ortaya çıkmasına vesile olan ve Tespih Çalıştayı'nda gündeme gelen Mardin'deki tespih ustalarının davet edilmesi ile başladığını belirten Yeşilyurt,

"Tespih ustalarının ürünlerini koruma altına almak, ürünlerin marka değerini oluşturmak ve ustaların tasarımlarını güvenle ihraç etmelerine destek olmak için tespih ustaları ile bir araya geldik. Ustalarımızı marka ve tasarım konusunda bilgilendirdik. Toplantıdan kısa süre sonraMardinTekstil sanayicilerimizden Aziz Bakay, ürünlerinin markalaşması talebinde bulunarak TÜRKPATENT Bilgi ve Doküman Birimimizden randevu aldı ve bu anlamda ilk marka tescil başvurusunu yapmış olduk." şeklinde konuştu.

Erkek gömlek alanında Türkiye'nin en ünlü markalarına fason üretim yaptıklarını belirten Aziz Bakay,

"Öncelikle ben modelistlik departmanlarında görev almış biri olarak 2015 yılında Mardin'de küçük bir tekstil atölyesi kurarak işe başladım. Kendimize büyük hedefler koyarakçıktığımız bu yolda Türkiye'de hatırı sayılırfirmalara gömlek alanında fason üretim yapıyoruz. Mardin Artuklu Üniversitemiz'in yönlendirmeleri ile hem fason markalaşma hem de üretici olarak markalaşmak için başvurumuzu yaptık. Bizlere öncü olan Mardin Artuklu Üniversitesine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Patent, marka, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı başvurusunda bulunmak isteyen üretimcilerin MAÜ ana sayfasındayer alan'https://www.artuklu.edu.tr/turkpatent-birimi/iletisim' adresini ziyaret ederek randevu alabileceği belirtildi.