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MAÜ, Mardin'in ödül alan zeytinlerini çalıştayda ele alacak - Son Dakika

MAÜ, Mardin'in ödül alan zeytinlerini çalıştayda ele alacak

14.06.2021 14:15
MAÜ, Mardin'in ödül alan zeytinlerini çalıştayda ele alacak, System.String[]

Zeytin Kalite yaraşmasında altın ve gümüş madalya ödülü alan Mardin ve Mardin'in çevre illerinde yetiştirilen zeytinin; üretimi, işlenmesi ve pazarlanmasına ilişkin her türlü faaliyet sektörünü geliştirmek amacıyla 'Mardin Zeytin Çalıştayı'nı düzenleyeceklerini duyurdu.

Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından düzenlenen, Derik Belediyesi ve Dicle Kalkınma Ajansı'nın destek verdiği ve 23-24 Haziran 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak yapılacak olan'Mardin Zeytin Çalıştayı'na; Tarım ve Orman Bakanlığı bürokratları, alanında uzman akademisyenler, zeytincilik araştırma enstitülerinden araştırmacılar, ilgili kamu kurumlarının yerel temsilcileri, çiftçi ve üretici birliklerinin temsilcileri ile sektör temsilcileri ve diğer paydaşların katılım sağlayacağı bildirildi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Aziz Korkmaz, zeytinin Mardin'in Derik ilçesinin sembolüve geçim kaynağı olduğunu ve organik olarak üretilen zeytinden elde edilen zeytinyağının uluslararasıolarak düzenlenen yarışmalardan aldığı kalite ödülü ile çok sayıda ülkeye ihraç edilmeye başlandığı bilgisini paylaşarak,

"Bu çalıştayda, özelde Derik ilçemizin, genelde ise bölgemizin ve ülkemizin zeytin üretimi ile ilişkili tüm sorunlarına ortak bir akıl çerçevesinde çözüm önerileri sunmaya çalışacağız. Çalıştay sonunda, bölgemizin zeytin üretme potansiyelini harekete geçirebilecek doğru stratejilerin belirlenmesi noktasında önemli verilerin ortaya çıkacağına inanıyorum. Çalıştayda alınacak kararlar ve somut önerileri bir rapor halinde düzenleyerek ilgili kurumlarla paylaşacak ve üniversite olarak bölgenin üretim değerlerine akademik katkılar sunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

MAÜ'nün yeni oluşturduğu '5T' vizyonu kapsamında yer alan'Tarım' başlığı çerçevesinde Mardin'de tarıma ilişkin yerel kaynakların tarımsal ekonomiye kazandırılması ve yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesine hizmet edecek projelere önem verdiklerinin altını çizen Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar,

"Mardin; 2.7 milyon dekar işlenen tarım alanı ve 5 milyar TL'lik tarımsal üretim değeri ile Türkiye'deki toplam işlenen tarım arazilerinin % 1.4'ü ve tarımsal üretim değerinin % 1,0'ini üretmektedir. Bu açılardan hem bitkisel hem de hayvansal üretimde Türkiye'nin önemli illeri arasında yer alan Mardin, stratejik önemdeki tarım sektöründe de ülke ekonomisinde can damarı olmayı hedeflemektedir. Özellikle Derik Zeytini gibi, bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayabilecek potansiyele sahip ürünleri stratejik önemde görüyoruz. Öteden beri zeytinle özdeşlesen Derik ilçemize has bazı yerel çeşitlerden elde edilen zeytinyağı ve sofralık zeytinlerin, artık ulusal düzeyde de aranan ürünler olmaya başladığını görüyoruz. Fakat zeytin ekili alanlarımızın da yeterli olmadığını biliyoruz." dedi.

Özcoşar, güçlü akademik kadrosuyla bölge halkı ve çiftçileriyle bütünleşerek sorunları sahada tespit edip çözüm yolları sunmayı hedefleyen MAÜ'nün, bilimsel bilgi ve tecrübeler ışığında üretim yapan üreticilerin daha kaliteli ve katma değeri yüksek ürünler üretmesine ön ayak olacağını ve düzenlenen çalıştaylar ile Mardin ili zeytinciliğinin geliştirilmesine ve bölgede sektör haline gelmesine lokomotif güç olacağına inandığını aktardı.

MAÜ, Mardin'in ödül alan zeytinlerini çalıştayda ele alacak

Artuklu Üniversitesi, Zeytin, Mardin, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel MAÜ, Mardin'in ödül alan zeytinlerini çalıştayda ele alacak - Son Dakika


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