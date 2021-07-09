MAÜ, ' Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi' için Düğmeye Bastı - Son Dakika

Düzenlenen temel atma törenine; Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde kurulan Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesinin bina yapımını üstlenen Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği BaşkanıMahsum Altunkaya, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, İlçe protokolü, MAÜ yönetimive Midyat halkı katıldı.

En anlamlı, en paha biçilmez yatırımıneğitime yapılan yatırımlar olduğunu vurgulayarak konuşmalarına başlayan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş,

"Devlet, özel sektör ve STK'lar, her alanda olduğu gibi eğitim alanında da işbirliğini en üst düzeyde tutmalı; eğitim alt yapısının ve kalitesinin yükseltilmesi noktasında işbirliğine gitmelidir. Bu meyanda Güneydoğu Anadolu İhracatçıları Birliğimizin katkılarıyla yapılacak sanat ve tasarım fakültesi binamızın büyük anlam taşıdığına inanıyorum. En başta Midyat'ımız, donanımlı, çağın gerektirdiği bir eğitim yuvasına daha kavuşacak. İnanıyorum ki gerçekleştireceğimiz bu fiziki yatırımlar ve hayata geçirilecek akademik faaliyetlerle üniversitemiz başarılarını artıracaktır." dedi.

Yaklaşık on bin yıllık sanatın izlerini taşıyan Midyat'ın özel bir yerleşim yeri olduğunu ve bu sanat kalitesinin sürdürülebilirliğini sağlayarak gelecek nesillere aktarılması noktasında üniversiteninbüyük birrol üstlendiğini belirtenMAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar,

"Bugün temeli atılacak fakültemizde ilk olarak Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı bölümü ile önümüzdeki yıl eğitim öğretime başlamayı planlıyoruz. Ardından kurulacak Geleneksel Türk sanatları, Moda ve Tekstil Tasarımı ile İç Mimarlık ve Peyzaj Tasarımı bölümleri ile kadromuzu genişleteceğiz. Bu bağlamda; mevcut eğitim öğretim kalitesini ülke menfaatleri, ilgili sektörlerin ihtiyaçları ve talepleri ve öğrenci ve akademisyenlerden alınan geri bildirimler doğrultusunda sürekli geliştirmek ve bu kalitenin sürdürülebilirliğini sağlamak istiyoruz." dedi.

Sanat ve Tasarım Fakültesi'nin kurulmasıyla mevcut fakültelerimiz ile birlikte bölgemizde resimden mimariye, geleneksel el sanatlarından sanayiye nitelik bakımından güçlü alanlar oluşmasına katkıda bulunulacağını ifade eden Özcoşar,

"Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi kurulması kararını veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, YÖK Başkanımıza, YÖK Genel kuruluna, Mardin Valimize, siyasetçilerimize, Midyat Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, STK'lara, basın kuruluşlarına ve emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Fakülte binamızın yapımını üstelenen hayırsever işadamı Sayın Mahsum Altunkaya nezdinde Güneydoğu Anadolu İhracatçıları Birliği'ne en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Son dönemde hayırsever hemşerilerimizin katkıları sonucu üniversitemiz hızla büyüyor. Bu vesileyle hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

GAİB Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi için özel bir proje hazırladıklarını ve binanın Mardin mimarisine uyumlu olacak şekilde Midyat Taşı ile döşeneceğini belirten Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Mahsum Altunkaya, İnşasını üstlendikleri Fakültenin 4 kattan oluştuğunu, Bodrum katta 138 kişilik amfi, 3 sergi alanı, mescit, kafeterya ve açık sergi alanı bulunacağını;Zemin katta 2 adet temel tasarım atölyesi, 2 adet bilgisayar laboratuvarı, birer adet de iç mimarlık, moda tekstil, geleneksel sanat ve kuyumculuk atölyeleriile 10 adet sınıfve yönetime ait 20 adet odanın yer alacağı bilgisini vererek, Fakültenin yöresel ve kültürel el sanatlarının gelişimine büyük katkılar sağlayacağına inandıklarını belirtti. Altunkaya, Memleketi olan Midyat'a hizmet etmekten ötürü kıvanç duyduğunu ifade ederek,Midyat'ın gelişimi için hizmetlerinin devam edeceğini söyledi.