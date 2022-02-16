MAÜ'nün Tıp Fakültesi Kadrosu Cübbelerini Giydi - Son Dakika

MAÜ'nün Tıp Fakültesi Kadrosu Cübbelerini Giydi

MAÜ\'nün Tıp Fakültesi Kadrosu Cübbelerini Giydi
Son Güncelleme: 16.02.2022 14:40

Mardin Artuklu Üniversitesi, 'Akademik Değerlendirme Toplantısı ve Cübbe Giyme' töreninde yeni kurulan MAÜ Tıp Fakültesi'nin akademisyenlerine cübbelerini giydirdi.

Mardin Artuklu Üniversitesi olarak yeni Sosyal Bilimler + 5'T' vizyonu ile şehirleşmeden-eğitime, sanayiden tarıma kadar birçok alanda Mardin şehrine katkı sunmanın ve belirlemiş olduğu stratejik hedefleri bir bir hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar:

"Şehre dokunma hedefiyle belirlediğimiz odak noktaları içerisinden en çarpıcı olanı kuşkusuz Tıp Fakültesinin kurulmasıdır. Uzun ve yorucu bir çalışmanın ardından şehrimiz ve üniversitemiz için oldukça önemli olan bu gelişmenin ardından Mardin'e faydası olacak somut çalışmaları hızlıca yerine getirmek daha büyük bir sorumluluk. Kısa süre içerisinde şehrin şah damarını oluşturacak bir fakültenin fiziki alan, ekipman ve akademik kazanımlarını hızla hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Üniversite Şehir Hastanesi'nin Artuklu Üniversitesi kampüsünde kurulacak olması,Mardin Devlet Hastanesi'nin Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüşmesi en önemli gelişmeler arasında yer alıyor. Bugüntıp hocalarımızın da aramıza katılmasıve onlarla birlikte devlet hastanemizin de güçleniyor olmasıüniversitemizin şehre önemli katkılarındanbirini oluşturuyor."dedi.

Özcoşar,şehrin ilmi hayatına eklenen akademisyenler ve tıp doktorlarının sayesinde yeni kurulan tıp fakültesinin gelişim sürecini çok daha hızlı tamamlayacağına da dikkat çekti.

Törende; Tıp Fakültesi Dekanı Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Salim Bilici'ye, Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Anabilim Dalında Prof. Dr. Tahir Gökdemir'e, Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp Ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Hayati Deniz'e, Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Nörolojisi Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Nezir Özgün'e, Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Doç Dr. Zülküf Karahan'a, Cerrahi Tıp Bilimleri Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Doç Dr. Hakan Akelma'na, Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Hasan Basri Savaş'a, Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Sevinç Akdeniz'e, Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Seda Uğraş'a, Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kabak'acübbe giydirildi.

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel MAÜ'nün Tıp Fakültesi Kadrosu Cübbelerini Giydi - Son Dakika


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