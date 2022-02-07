MAÜ Psikoterapi Hizmeti Verecek - Son Dakika
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MAÜ Psikoterapi Hizmeti Verecek

07.02.2022 11:15
MAÜ Psikoterapi Hizmeti Verecek

Yeni vizyonu ile her projesinde şehre dokunan Mardin Artuklu Üniversitesi, üniversite öğrencileri ve personeli ile Mardin halkına talepleri doğrultusunda psikolojik destek ve psikoterapi hizmeti sunmak amacıyla Mardin Artuklu Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kurdu.

Şehre değer katma hedefiyle yeni alanlar oluşturan Mardin Artuklu Üniversitesi, psikoloji alanı ile ilgili araştırma, alan çalışmaları ve uygulamaları yürütmek amacıyla Mardin Artuklu Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurulması için verdiği teklif Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilerek, 7 Şubat 2022 tarihli ve 31743 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Üniversite öğrencileri ve personeli ile üniversite dışından kişilerin talepleri doğrultusunda psikolojik destek ve psikoterapi hizmeti sunacaklarını belirten Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar,

"Psikoloji alanı ile ilgili araştırma, alan çalışmaları ve uygulamaları yürütmek, mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin faaliyet alanları içindeki konular ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki bilimsel araştırma, proje ve çalışmaları takip ederek gerektiğinde bu etkinliklere katılım sağlamak maksadıyla merkezimizi kurduk." dedi.

Özcoşar, üniversite öğrencileri ve personeli başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç duydukları psiko-eğitim, seminer ve benzeri aktiviteleri de merkezin organize edeceğini belirterek,Psikoloji alanı ile ilgili kitap, makale, bülten ve bilimsel-teknik bulguları ve verileri açıklayan rapor gibi akademik yayımların oluşturulması ve yürütülmesinin yanında,psikoloji ve ilgili alanlarda eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerinin uygulamalı eğitim almalarına da olanak sağlanacağınıifade etti.

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Kaynak: Bültenler

Artuklu Üniversitesi, Üniversite, Araştırma, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MAÜ Psikoterapi Hizmeti Verecek - Son Dakika

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