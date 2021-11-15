MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Çeşitli Temaslar için İran'da bulundu - Son Dakika

Son birkaç yılda çeşitli hamleler ile adından söz ettiren Mardin Artuklu Üniversitesi, yenilenen vizyonunu geliştirecek projeler için ulusal ve uluslararası temaslarını sürdürüyor.

Mardin Artuklu ÜniversitesiRektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, geçtiğimiz hafta çeşitli temaslarda bulunmak üzere İran'a gitti. Özcoşar'a, Mardin Sanayici ve İşadamları Derneği ve OSB Başkan Vekili Nasır Duyan ile MAÜ TÖMER Müdürü Doç. Dr. Mustafa Öztürk eşlik etti.

Özcoşar, öncelikle İran'ın önde gelen üniversitelerinden Tebriz Medikal Üniversitesi'ni ziyaret ederek, Tebriz Medikal Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İnovasyon Merkezi Başkanı Prof. Dr. Soodabe Davaran ve Dr. Aziz Eftekhari ile üniversitelerarasıalternatif tıp üzerine görüşmelerde bulundu. Görüşme sonrası Özcoşar, Tebriz Medikal Üniversitesi'nde "İslam Dünyasında Akademik İşbirliği" konulu konferans verdi.

Ardından Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İran basınında geniş yer bulan ve İran'ın Amir Kabir Salonunda düzenlenen uluslararası Rashidi Quarter'ın (Renotex) dokuzuncu özel yenilik ve teknoloji fuarın'a katılarak burada açış konuşmalarını yaptı.

Prof. Dr. Özcoşar açış konuşmasında;

"Bu gün burada 21 bölgenin katılımıyla gerçekleştirilen dokuzuncu Rashidi Quarter'ın (Renotex) İnovasyon ve Teknoloji Fuarında sergilenen; ilaç, kozmetik, tıp mühendisliği ve bilişim alanındaki yenilik ve teknolojilerini yakından inceleme fırsatı bulduk. Bu çalışmaların önemli bir kısmının Türkiye'de yetişen bilim insanları tarafından ortaya konulduğunu gördük. Bizlerde bu yeniliklerden feyz alarak yerli ekipman ve cihazları geliştirebilir uluslararası kalkınmaya katkı sunabiliriz." şeklinde konuşarak sağlık başta olmak üzere, sosyal, ekonomik ve bilişim gibi tüm alanlarda geliştirilen teknolojik gelişimleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Özcoşar, büyük ilgi gören fuarın genel olarak; teknolojik fikirlerde hızlanma ve sermaye çekimi, teknolojinin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi,ürün satışıve teknolojik gereklilik gibi konular üzerinde yapılandırılmış faydalı bir sergi olduğunu ifade etti.

Renotex fuar etkinliği sonrasında beraberindeki heyetile birlikteTebriz İslam Sanatları Üniversitesi'ne ziyarette bulunan Prof. Dr. Özcoşar, burada İslam dünyasındaki akademik teşvik ile ilgili konularda istişarelerde bulundu.

Son olarak Tebriz Organize Sanayi Bölgesinde temaslarda bulunan Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve beraberinde bulunan Mardin Organize Sanayi Bölge Başkanı Nasır Duyan ve MAÜ TÖMER Müdürü Doç. Dr. Mustafa Öztürk, Mardin organize sanayi ile Tebriz Organize Sanayi arasında yapılabilecek işbirlikleri konusunda istişarelerde bulundular.