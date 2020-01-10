MAÜ Rektörü Prof. Dr. Özcoşar'dan, "10 Ocak Gazeteciler Günü" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MAÜ Rektörü Prof. Dr. Özcoşar'dan, '10 Ocak Gazeteciler Günü' mesajı - Son Dakika

MAÜ Rektörü Prof. Dr. Özcoşar'dan, "10 Ocak Gazeteciler Günü" mesajı

11 dakika önce

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

MAÜ Rektörü Prof. Dr. Özcoşar'dan,

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özcoşar mesajında, haber alma, hakikati öğrenme ve keşfetme, fikirlerini ifade edebilme hürriyetinin her insan için temel bir hak olduğunu belirtti.

Basının temel hak ve özgürlükler çerçevesinde ifa ettiği gazetecilik mesleğinin zorlukları nedeniyle her türlü takdiri hak ettiğini ifade eden Özcoşar, şunları kaydetti:

"Bilişim ve teknoloji ilanındaki gelişmelere paralel olarak özellikle internet kullanımı ile zenginleşen iletişim dünyasında bilgi ve haber vermek, toplumu aydınlatmak, toplumun bilgilendirilmesinin yanı sıra, kurumlar arasındaki iletişimin sağlanması, kamuoyu oluşturulması gibi mühim vazife ve mesuliyeti fedakarca her türlü şartlar altında ifa eden yerel ve ulusal bütün basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik eder, meslek hayatlarında başarı dilerim."

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Artuklu Üniversitesi, İbrahim Özcoşar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:06 Kaynak: AA
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