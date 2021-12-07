MAÜ Sıfır Atık Belgesi Aldı - Son Dakika

Mardin Artuklu Üniversitesi sıfır atık yönetim sistemine ilişkin plan, politika ve hedefleri belirleme sorumluluğu çerçevesinde doğal kaynakların ve ekosistemin korunup geliştirilmesi ile mevcut ve gelecek nesiller için sağlıklı yaşanabilir bir çevre oluşturulmasını sağlamak üzere çıktığı yolda "Sıfır Atık Belgesi" aldı.

Kazanılan başarıdan dolayı proje yöneticilerini tebrik eden ve sıfır atık projesinin önemine dikkat çeken Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar:

"Atıkların geri dönüşüm yoluyla kazanılması hem ekonomiye hem de çevreye çok önemli katkılar sağlıyor. Sıfır Atık Projesi kapsamında üniversitemizdeki atıkların tamamını prosedürlere uygun şekilde bertaraf edebiliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin inisiyatifiyle başlatılan proje kapsamında Bakanlığın belirlemiş olduğu kriterleri yerine getirerek Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandık. Bu çalışmalar sonucunda Sıfır Atık Belgesi, üniversitemizin daha sonraki atık yönetimi çalışmaları için bir temel oluşturacak ve her yıl daha başarılı örnek bir üniversite olmak için teşvik edici olacaktır" dedi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Sıfır Atık ve Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü proje yöneticileri, alınan Sıfır Atık Belgesini, MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'a takdim etti.