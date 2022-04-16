MAÜ Turizm Fakültesi öğrencileri Avrupa'da staj yapabilecek - Son Dakika
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MAÜ Turizm Fakültesi öğrencileri Avrupa'da staj yapabilecek

16.04.2022 15:57
MAÜ Turizm Fakültesi öğrencileri Avrupa'da staj yapabilecek

Mardin Artuklu Üniversitesi'nin (MAÜ), Turizm Fakültesinde eğitim gören öğrenciler Avrupa'da staj yapabilecek.

Mardin Artuklu Üniversitesi'nin (MAÜ), Turizm Fakültesinde eğitim gören öğrenciler Avrupa'da staj yapabilecek.

MAÜ'den yapılan açıklamada, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi yürütücülüğünde hazırlanan E-Gastronomi Erasmus+Staj Konsorsiyumu Akreditasyon teklifinin Ulusal Ajans tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kabul edildiği ve MAÜ Turizm Fakültesinin de bu projeye katılma hakkı kazandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Harman, projenin 26 kurum arasından seçim yapılarak ve 6 yıl sürecek akreditasyon teklifinin ülkenin turizm potansiyeli yüksek bölgeleri arasında tercih edildiğini belirtti.

Harman, "Proje dahilinde tahsis edilecek bütçe ile ilgili üniversitelerin turizm fakültesi öğrencileri, erasmus programı kapsamında Avrupa ile Avrupa dışı ülkelerde olmak üzere alanına uygun işletmelerde staj yapma imkanına sahip olacaktır. Ayrıca projede görev alacak akademik ve teknik personeller, personel ders verme ve personel eğitim alma hareketliliği kapsamında faaliyette bulunacaklardır." dedi.

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Artuklu Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Mardin, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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