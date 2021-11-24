MAÜ, "Üniversiteler Arası Aşçılık Şampiyonası"nda 4 madalya aldı - Son Dakika

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Diyarbakır'da düzenlenen, "Üniversiteler Arası Aşçılık Şampiyonası"nda iki altın ve iki gümüş madalyanın sahibi oldu.

Diyarbakır'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen, "2021 Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı" kapsamında gerçekleştirilen, "'Üniversiteler Arası Aşçılık Şampiyonası"nda gastronomi ve mutfak sanatları bölümünden eğitmen ve öğrenciler yarıştı.

Uluslararası birçok aşçılık yarışmasına katılan ve başarı gösteren MA Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, şampiyonada iki altın ve iki gümüş madalya kazandı.

Yarışmaya MAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden eğitmenler olarak Süleyman Engin, Sadık Öflas, Ali Alkandemir ve Ahmet Nehir, öğrencilerden Yeter Yıldız, Fatma Tunç, Devrim Erdoğan ve Tayfur Taşdemir katıldı.