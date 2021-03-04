Mardin'de üniversite öğrencilerine girişimcilik eğitimi verilecek

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, öğrencilere teknik destek vererek iş sahasına hakim girişimci bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Özcoşar, rektörlükte düzenlenen "İmalat Sektörü İçin Girişimcilik Eğitimi" projesinin değerlendirme toplantısında, üniversitenin yeni vizyonu çerçevesinde istihdamın ve öğrencilerin mezuniyet sonrasında iş bulabilme imkanlarının artırılmasına yönelik stratejik planların geliştirildiğini belirtti.

Üniversite öğrencilerinin mezuniyetlerinin hemen ardından iş bulabilme potansiyellerinin düşük olması ile ilgili problemleri bildiklerini aktaran Özcoşar, şöyle konuştu:

"Üniversiteleri, istihdamı artıran birimlere dönüştürebilmeye yönelik çok büyük bir çabanın gerekliliğinin farkındayız. Üniversiteler akademik çalışmalara yoğunlaşması nedeniyle bu tür konulara çok fazla eğilmiyor, buna yönelik çözümler irdelenip araştırılmıyor. MAÜ olarak Genç İstihdamın Teşviki Projesi kapsamında öğrencilere teknik destek vererek teorikte kalan bilgilerin pratize edilmesini ve iş sahasına hakim girişimci, donanımlı bireyler yetiştirmeyi önemsiyoruz."

Üniversite bünyesinde bulunan Kariyer Araştırma Merkezi'nin hedeflediği projelerden bir kısmını finanse eden bu projeyi çok önemsediklerini vurgulayan Özcoşar, gençlere uygulamalı girişimci derslerinin ve seminerlerin verilmesinin onlar açısından ufuk açıcı bir destek olduğunu ifade etti.

Özcoşar, desteklerinden dolayı Dicle Kalkınma Ajansı'na (DİKA) ve tüm paydaşlara teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı ise girişimciliği, risk alan ve risk ile birlikte yenilikçi ve yeniliklerle birlikte bilgi sahibi olan fırsatları değerlendiren, bunları hayata geçiren bir süreç olarak gördüğünü kaydetti.

Genç istihdamın desteklenmesi için 2020 yılının haziran ayından itibaren çalışmalara başladıklarını aktaran Alanlı, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz ile çeşitli vesilelerle bir araya geldik. Üç yıl sürecek olan bu projemizin her aşamasında başarılı olabilmemiz, eğitimlerin sonuçlarını alabilmemiz için sıkı bir iş birliğine ihtiyacımız var. Sadece DİKA olarak bir faaliyette bulunmamız yeterli değil. Bu süreçte bizlere hem sınıf tahsisi hem de ortak eğitim projeleri ile destek sunan Mardin Artuklu Üniversitesine müteşekkiriz."