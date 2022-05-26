MAÜ Yaşayan Diller Enstitüsünde Kürtçe ve Arapça doktora imkanı - Son Dakika
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MAÜ Yaşayan Diller Enstitüsünde Kürtçe ve Arapça doktora imkanı

26.05.2022 11:11
MAÜ Yaşayan Diller Enstitüsünde Kürtçe ve Arapça doktora imkanı

HALİL İBRAHİM SİNCAR/ŞAHİN SEÇEN - Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Yaşayan Diller Enstitüsü bünyesinde Kürt Dili ve Kültürü ile Arap Dili ve Kültürü bölümlerinde doktora programı açıldı.

HALİL İBRAHİM SİNCAR/ŞAHİN SEÇEN - Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Yaşayan Diller Enstitüsü bünyesinde Kürt Dili ve Kültürü ile Arap Dili ve Kültürü bölümlerinde doktora programı açıldı.

MAÜ gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından Yaşayan Diller Enstitüsü bünyesinde Kürt Dili ve Kültürü ile Arap Dili ve Kültürü bölümlerinde doktora programının açılması için Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) başvurdu.

YÖK'ün 22 Mart 2022 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, enstitüsü bünyesinde her 2 bölümde doktora programının açılması yönünde karar verildi.

"Temmuz, ağustos gibi ilana çıkacak"

Enstitü Müdürü Doç. Dr. Yunus Cengiz, AA muhbirine, enstitünün 2010 yılında Kürtçe, Arapça ve Süryanice dillerinde 3 ana bilim dalıyla kurulduğunu anımsattı.

Kürt Dili ve Kültürü Bölümü'nde hem tezli hem tezsiz yüksek lisans programının başladığını, ardından Arap Dili ve Kültürü ile Süryani Dili ve Kültürü bölümlerinde yüksek lisans programlarının açıldığını kaydeden Cengiz, son olarak YÖK kararıyla Kürtçe ve Arapça bölümlerinde doktora programlarının açıldığını belirtti.

Cengiz, şöyle konuştu:

"Temmuz, ağustos gibi ilana çıkacak, her iki alanda da doktora öğrencilerimizi bekleyeceğiz. Bu bizim için çok önemli bir gelişme çünkü doktora programı akademinin en üst seviyesini ifade eder ve doktora bitiren kişi üniversitede hoca olmaya yetkin hale geliyor. Güçlü ve çok iyi bir kadromuz var. Dolayısıyla bu doktora programlarını başarılı bir şekilde yürüteceğimize inanıyorum."

Süryanicede de doktora programı açılması planlanıyor

Süryani dilinde de nitelik olarak çok iyi bir kadrolarının bulunduğunu ancak yeterli niceliğe ulaşamadıklarını kaydeden Cengiz, buna ulaştıklarında Süryani Dili ve Kültürü için de doktora programını talep edeceklerini bildirdi.

Cengiz, doktora programlarının bu dillere önemli katkı sağlayacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Doktora programlarının açılmasıyla yurt dışı ve yurt içinden birçok tebrik alıyoruz. Programlara, yurt içi ve dışından ciddi bir rağbetin olacağını düşünüyoruz. Her 2 programa yaklaşık 26 öğrenci almayı planlıyoruz. Bunlar arasında yabancı öğrenci de olabilir."

Doktora programlarının akademi dünyası için çok iyi bir gelişme olduğunu dile getiren Cengiz, Mardin'de Kürtlerin, Arapların ve Süryanilerin birlikte yaşadığını, bu kültürlerin beraber olduğu bir ortamda akademinin de en iyi bu şehirde yapılacağına inandığını anlattı.

Yaşayan Diller Enstitüsü'nde Kürtçe yüksek lisans yapan öğrencilerden Abdullah Narin ise yüksek lisanstan sonra Mardin'de doktora yapabileceği için mutlu olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

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