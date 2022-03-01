MAÜ, Zirai Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu Heyet Koordinatörü Oldu - Son Dakika
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MAÜ, Zirai Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu Heyet Koordinatörü Oldu

01.03.2022 15:38
MAÜ, Zirai Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu Heyet Koordinatörü Oldu

Mardin Valiliği ve Mardin Artuklu Üniversitesi öncülüğünde, Mardin İli içerisinde kurulması hedeflenen Mardin Zirai Teknoloji Geliştirme Bölgesi kuruluş çalışmalarını yürütecek olan Kurucu Heyet protokolü taraflarca imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü'ne, Mardin Zirai Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin kurulumu için, kurucu heyetin oluşturulmasını, Mardin Zirai Teknoloji Geliştirme Bölgesi başvuru dosyasının hazırlanmasını ve oluşturulan işbirliğin devamı ve işbirliğine hazır potansiyel paydaşların arttırılmasını sağlamak amacıyla;

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, TKDK Mardin İl Koordinatörü Erdal Çelik, KOSGEB Mardin Müdürü Abdullah Yurten başta olmak üzereMardin İl ve İlçeTicaret ve Sanayi Odası Başkanları ile Mardin OSB Başkanları arasında protokol imzalandı.

BuprotokolilebirlikteMardinİliiçerisindekurulmasıhedeflenen Mardin Zirai Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu Heyet Başkanı olarak atananMardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, kurucu heyeti temsil etmek ve gerekli müracaatları yapmak üzere, başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer kamu kurum kuruluşlar nezdinde her türlü iş, işlem ve yazışmalarda, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü'nüngörevlendirildiğini aktardı.

Mardin'de kurulması hedeflenen Mardin Zirai Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin kuruluş çalışmalarını yürütecek olan kurucu heyetin, üniversite-sanayi ve kamu işbirliği çerçevesinde faaliyetlerini gerçekleştireceğinin altını çizenProf. Dr. İbrahim Özcoşar, Türkiye'de bulunan tüm üniversiteler gibi Mardin İlinde de Mardin Artuklu Üniversitesi'nin yetkili olacağını belirterek protokolün kapsamınadair yaptığıaçıklamada;

"Mardin'de kurulacak olanZirai Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile birlikte, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun 4691 sayılı maddesinde öngörüldüğü üzere teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, verimliliği artıracak ve üretim maliyetlerini düşürecek yeniliklerin geliştirilmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunun sağlanması, araştırmacılara iş imkânlarının sağlanması ve ileri teknoloji yatırımları yapacak yabancı sermayenin ülkeye girişinin hızlandırılması, sanayinin rekabet gücünün artırılması kapsamında bireysel girişimleri ortak platformda buluşturarak bölgesel-küresel üretim hedeflemektedir." ifadelerine yer verdi.

Mardin İl'inde kurulması hedeflenen Mardin Zirai Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin kuruluş çalışmaları süresince Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın büyük destek sunduğunu ifade eden Özcoşar, heyetin oluşturulması noktasında baştaMardin Valiliği olmak üzere diğer tüm paydaşlara teşekkür ettiğini belirtti.

Kaynak: Bültenler
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Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Artuklu Üniversitesi, İbrahim Özcoşar, Mardin, Güncel, Son Dakika

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