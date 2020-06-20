Mauricio Isla: Universidad Catolica'da kimse beni istemiyor

Spor Arena Dış Haberler | Fenerbahçe'den ayrılan Mauricio Isla, Instagram hesabından gelen soruları yanıtladı.



İşte Isla'nın açıklamaları...



"Hangi takıma gideceğime dair bir fikrim yok. Umarım Universidad de Chile ile şampiyonluk yaşayarak emekli olurum. Boca Juniors ile şimdiye kadar sadece bir kez görüştük. Yeni bir gelişme yok.









"KİMSE BENİ CATOLICA'DA İSTEMİYOR"



Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olacağım. Futbola Universidad Catolica'da başladım ama kimse benim orada yeniden oynamamı istemiyor.



"EN İYİ DOSTUM ALEXIS SANCHEZ"



Futbolun bana verdiği en iyi arkadaş Alexis Sanchez. En iyi partnerim de kendisi. Onunla 17 yıldır dostuz. Şili Milli Takımı'nın en iyisi Arturo Vidal. En sessiz isim ise Eugenio Mena."



