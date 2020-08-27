Mauricio Lemos: "Burada efsane olmak istiyorum"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Maurico Lemos, Fenerbahçe formasıyla efsane olmak istediğini söyledi.

Düzce'nin Topuk Yaylası Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni transfer Mauricio Lemos, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye'nin en büyük kulübüne gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Lemos, "Bana gerçekleştirilen güzel karşılama için teşekkürler. Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum. Kulübü zaten çok iyi tanıyorum. Tarihini iyi biliyorum. Küçük yaşlardan beri Türk futbolunu izlerdim. Buraya gelmeden önce oynamış oyuncularla konuştum. Benim için iyi bir adım olacağını söylediler. Lugano ile gelmeden önce konuştum" açıklamasını yaptı

"Agresif bir oyuncuyum"

Saha içinde nasıl bir oyuncu olduğundan da bahseden başarılı futbolcu, "Bir insanın kendisinden bahsetmesi zordur. Teknik bir stoperim, topla çıkmayı severim ve agresif bir oyunuyum. Ben burada kazanmaya geldim. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Mental olarak hazır olmadığım dönemler oldu ama en son İspanya 2. Lig'de oynadım. Orada oynamamın sebebi tekrardan futbolcu olduğumu hatırlamak istiyordum. Şu an her anlamda hazırım" dedi.

"Amacım kendimi oynayarak göstermekti"

Barcelona'dan aldığı resmi teklifle alakalı ise Lemos, "Dün akşam üstü geldim buraya, biraz yorgun olduğum için sabah antrenman yapmamın doğru olduğunu düşündüm. Barcelona'dan resmi bir teklif aldım, evet. Benim amacım kendini oynayarak göstermekti. Orası büyük bir kulüp ve orada oynamak zordu. Hayatta bazen böyle kararlar verirsiniz. Şu anda ben burada büyük bir kulüpteyim ve çok mutluyum" şeklinde konuştu.

" Emre Belözoğlu'nun güvenine teşekkür ediyorum"

Transfer sürecinde Emre Belözoğlu'nun etkili olduğunu sözlerine ekleyen 24 yaşındaki futbolcu, "Emre gerçekten çok iyi bir insan. Ne kadar da büyük bir futbolcu olduğunu gösterdi, büyük bir kaptan. Transfer süreci başladığı ilk andan itibaren benimle ilgilendi. Onun güvenine de çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Kendimi hazır hissediyorum"

Form durumunun sorulması üzerine de Lemos, şu cevabı verdi:

"Hazır hissediyorum kendimi, yoksa buralara gelmezdim. Burası çok büyük bir takım. Sahada gerçekten hayatınızı, her şeyinizi vermeniz gerekiyor. Burada oynayabilmek için her şeyinizden olması gerekiyor. Burada olmak istedim, çünkü kendime güveniyorum."

"Burada efsane olmak istiyorum"

Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları arasına girmek istediğini dile getiren Mauricio Lemos, "Buradan efsane olmak istiyorum. Burası harika bir kulüp. Ben de bu kulübün efsanelerinden bir olmak istediğimi göstermek istiyorum. Umarım bu olur ve bir sürü kupa kazanırız" cümlelerine yer verdi.

"Muslera ve Lugano büyük bir karakter"

Daha önce Fenerbahçe'de top oynayan Lugano ve Galatasaray'ın kalecisi Muslera'yla alakalı görüşlerini de tecrübeli stoper, şu sözlerle aktardı:

"Açıkçası buraya gelmeden önce çok fazla zamanım olmadı. Muslera ile çok fazla konuşamadım. Her Türk kulübü için güzel şeyler söyledi, kendisi çok büyük bir karakter. Lugano benim için önemli bir referans, çok büyük bir futbolcu."

Fenerbahçe ile Galatasaray taraftarı arasında FIFA'nın düzenlediği anketle ilgili soruya cevap veren genç futbolcu, "Anketi görmemiştim. Derbi rekabetini izlerdim ve çok çekişmeli maçlar olurdu. Sürekli kavgaların yaşandığı büyük maçlar olurdu. Büyük takımların tutkulu taraftarları olur. Ben buradaki karşılanma şeklimden şaşırdım ancak çok mutlu oldum. Onların bu karşılaması için elimden gelenin en iyisini yapacağım" diyerek sözlerini noktaladı. - DÜZCE