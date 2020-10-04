Mauritius Adaları'nda karaya oturan petrol tankeri Hint Okyanusu'nu kirletmeye devam ediyor
Mauritius açıklarında 25 Temmuz'da bir resife çarpan ve karaya oturan MV Wakashio petrol tankerinden sızıntılar devam ediyor.
Mauritius açıklarında 25 Temmuz'da bir resife çarpan ve karaya oturan MV Wakashio petrol tankerinden sızıntılar devam ediyor. Japonya bandıralı tankerden sızan petrol Mauritius'un temiz ve doğa harikası sularını kirletmeye devam ediyor.
Dünyanın en büyük endüstri gruplarından biri olan BIMCO'nun baş denizcilik analisti Peter Sand, "Böyle bir şeyin gerçek bir felakete dönüşmesini önlemek için geminin etrafına bir bariyer koymak, yapılacak akıllıca bir şey olurdu" dedi.
Dünya, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 10:55 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Dünya › Mauritius Adaları'nda karaya oturan petrol tankeri Hint Okyanusu'nu kirletmeye devam ediyor - Son Dakika Dünya
Son Dakika Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, Türkiye'yi yeni "sözde soykırım" ile suçladı Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı! Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu Son Dakika! Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail kentini işgalden kurtardı Taksici kavgasına karışan adamın, 48 yıl boyunca pembe kimlikle yaşadığı ortaya çıktı Maskesini düzgün takmayan yolcudan kendisini görüntüleyen kadına tepki: Cezadan korkmuyorum Akıl hastanesinden kaçıp intihara kalkışan eski üniversite hocasının kadın doktor isteği 'pes' dedirtti MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor