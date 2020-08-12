- Mauritius'daki petrol felaketine karşı halk saçlarını bağışlıyor - Son Dakika

- Mauritius'daki petrol felaketine karşı halk saçlarını bağışlıyor

PORT LOUİS - Afrika kıtasına bağlı ada ülkesi Mauritius'da halk, karaya oturan yük gemisinden sızan petrolün yayılmasını engellemek için saçını bağışlıyor.

25 Temmuz 2020'de Mauritius'ta mercan resifinin üzerinden geçerken karaya oturan Japon yük gemisinden yüzlerce ton petrol okyanusa yayıldı. Halk petrolün yayılmasının önüne geçebilmek için gönüllü olarak saçını bağışladı. Temizlik çalışmalarının sürdüğü bölgede halk, deniz canlılarını koruyabilmek için seferber oldu. Ada halkı petrolün yayılmaması için saçlarını keserek setler oluşturmaya başladı. Yağı emen saçların petrolü tutarak yayılmasını engellediği belirtildi. Saç bağışlama kampanyasının başlatıldığı ülkede temizlik çalışmalarına dalış merkezleri çalışanları, balıkçılar ve halkın çoğunluğu da katıldı.

Dünyaca ünlü çevre örgütü Greenpeace, petrol sızıntısının Mauritius'un gördüğü en kötü ekolojik krizlerden biri olabileceğini açıkladı.