Maurizio Gherardini açıkladı! Obradovic'in kariyerinde bir ilk...

Bu bir ilandır



Son beş sezonun tamamında Euroleague'de Final-Four oynayıp bir kez mutlu sona ulaşan ama Ataşehir'de rahat kazanabileceği maçları kaybeden Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin deplasmanında kazanıp play-off yolunda bir engeli daha aşmanın peşinde!



Takımın genel menajeri Maurizio Gherardini, Sırp başantrenör Zeljko Obradovic'le ilgili önemli açıklamalar yaptı...



"KARİYERİNDE BİR İLK! DAHA ÖNCE BÖYLESİ YAŞANMADI..."



Gherardini, Obradovic'in çok özel bir insan olduğundan bahsederken, kariyerinin hiçbir döneminde bu kadar zorlu bir süreçten geçmediğini de altını çizdi.



Euroleague'de bu sezon ilk 9 maçın 7'sinin deplasmanda olduğunun altını çizen İtalyan genel menajer, 5 oyuncularının da sezon öncesi Dünya Kupası'nda olduğunu hatırlattı.



Fenerbahçe Beko, play-off yolundaki kritik virajlardan birini Almanya'da, ALBA Berlin karşısında dönmenin hesaplarını yapıyor.



Sezonun Ataşehir'de oynanan ilk randevusunda bir ara 14 sayıya kadar çıkan fark erimiş, Alman ekip maçı uzatmaya götürmesine rağmen sarı-lacivertliler sahadan galibiyetle ayrılmasını bilmişti.



