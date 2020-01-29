Maurizio Gherardini açıkladı! Obradovic'in kariyerinde bir ilk... - Son Dakika
Son Dakika Spor Maurizio Gherardini açıkladı! Obradovic'in kariyerinde bir ilk... - Son Dakika Spor

Maurizio Gherardini açıkladı! Obradovic'in kariyerinde bir ilk...

6 saat önce

Bu bir ilandırSon beş sezonun tamamında Euroleague'de Final-Four oynayıp bir kez mutlu sona ulaşan ama Ataşehir'de rahat kazanabileceği maçları kaybeden Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin deplasmanında kazanıp play-off yolunda bir engeli daha aşmanın peşinde!

Maurizio Gherardini açıkladı! Obradovic'in kariyerinde bir ilk..., System.String[]

Bu bir ilandır


Son beş sezonun tamamında Euroleague'de Final-Four oynayıp bir kez mutlu sona ulaşan ama Ataşehir'de rahat kazanabileceği maçları kaybeden Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin deplasmanında kazanıp play-off yolunda bir engeli daha aşmanın peşinde!


Takımın genel menajeri Maurizio Gherardini, Sırp başantrenör Zeljko Obradovic'le ilgili önemli açıklamalar yaptı...


"KARİYERİNDE BİR İLK! DAHA ÖNCE BÖYLESİ YAŞANMADI..."


Gherardini, Obradovic'in çok özel bir insan olduğundan bahsederken, kariyerinin hiçbir döneminde bu kadar zorlu bir süreçten geçmediğini de altını çizdi.


Euroleague'de bu sezon ilk 9 maçın 7'sinin deplasmanda olduğunun altını çizen İtalyan genel menajer, 5 oyuncularının da sezon öncesi Dünya Kupası'nda olduğunu hatırlattı.


Fenerbahçe Beko, play-off yolundaki kritik virajlardan birini Almanya'da, ALBA Berlin karşısında dönmenin hesaplarını yapıyor.


Sezonun Ataşehir'de oynanan ilk randevusunda bir ara 14 sayıya kadar çıkan fark erimiş, Alman ekip maçı uzatmaya götürmesine rağmen sarı-lacivertliler sahadan galibiyetle ayrılmasını bilmişti.


Ivan Obradovic, Ataşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:09 
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