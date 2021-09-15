Üye Girişi
Maurizio Sarri: Bu tür maçlar muazzam duygular veriyor - Son Dakika

Maurizio Sarri: Bu tür maçlar muazzam duygular veriyor

15.09.2021 21:11
Maurizio Sarri: Bu tür maçlar muazzam duygular veriyor, System.String[]

"Kadroya yarın karar vereceğim""Vedat geçen yıl haksız yere eleştirildi"Vedat Muriqi: İstanbul'a dönmek büyük bir zevkSerhan TÜRK / - Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Galatasaray ile oynayacakları maç ile ilgili yaptığı açıklamada, bu tür maçların muazzam duygular yaşattığını söyledi.

"Kadroya yarın karar vereceğim"

"Vedat geçen yıl haksız yere eleştirildi"

Vedat Muriqi: İstanbul'a dönmek büyük bir zevk

Serhan TÜRK/ - Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Galatasaray ile oynayacakları maç ile ilgili yaptığı açıklamada, bu tür maçların muazzam duygular yaşattığını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray'a konuk olacak İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'da teknik direktör Maurizio Sarri, düzenlenen basın toplantısına katıldı. Fatih Terim ile ilgili gelen soruya yanıt veren Sarri, "Terim, İtalya'da silinmez bir hatıra bıraktı. Fiorentina'yı yönettiğinde Floransa'da çok sevilen bir teknik direktördü. Onun gibi büyük tüm antrenörleri inceledim. Avrupa Ligi güzel bir organizasyon. Şampiyonluk için çok uzun bir yol var. Bu tür maçlar muazzam duygular veriyor. Bu yıl Avrupa Ligi geçmişe göre daha da karmaşık olacak" dedi."KADROYA YARIN KARAR VERECEĞİM"Yarın mümkün olan en iyi dizilişle sahaya çıkacağını kaydeden İtalyan teknik adam, "Bana en çok garanti verecek oyuncuları seçeceğim. Yarın takımı değerlendirip kimi oynatacağıma karar vereceğim. Yarın başarılı olursak taraftarlarımız için de mutlu olacağız" ifadelerini kullandı."VEDAT GEÇEN YIL HAKSIZ ŞEKİLDE ELEŞTİRİLDİ"Sahada nasıl bir ilk 11'le yer alacaklarının sorulması üzerine Sarri, "Sahada kimin olacağını ilk bilen kişiler benim oyuncularım olacak. Muriqi'yi başından beri dikkatle takip ediyorum. Kendisi çok çalışıyor. Geçen yıl haksız yere eleştirildi, bu yıl da kendisine önemli bir yer açacağım" diyerek sözlerini noktaladı.VEDAT MURIQI: İSTANBUL'A DÖNMEK BÜYÜK BİR ZEVK

Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan golcü oyuncu Vedat Muriqi ise şunları söyledi: "İstanbul güzel bir şehir ve buraya dönmek büyük bir zevk. Ben bir forvetim ve gol atmak istiyorum, yapmam gerekeni yapmaya hazırım. Lazio ile ilk sezonda Covid-19 geçirdim. Kendimi, takım arkadaşlarımla aynı seviyeye getirmek için çalışıyorum. 5 yıldır birlikte oynayan bir takımda başlangıç ??yapmak zor. Katkımı vermeye hazırım, sonrasına teknik direktör karar verecek."

Vedat Muriqi, İstanbul, Lazio, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Maurizio Sarri: Bu tür maçlar muazzam duygular veriyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 15 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 248 kişi vefat etti 28 bin 224 yeni vaka tespit edildi 20:52 Son Dakika: Türkiye'de 15 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 248 kişi vefat etti 28 bin 224 yeni vaka tespit edildi EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı 20:34 EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı Vitor Pereira, Mesut Özil tartışmalarına son noktayı koydu: Kaptan olarak takıma yardım ediyor 20:14 Vitor Pereira, Mesut Özil tartışmalarına son noktayı koydu: Kaptan olarak takıma yardım ediyor
Vampir hikayeleri gerçek oldu! Her gün kan içmeden yerinde duramıyor 19:47 Vampir hikayeleri gerçek oldu! Her gün kan içmeden yerinde duramıyor Tepki çeken 18:48 Tepki çeken "semazen" temalı yarı çıplak dans gösterisine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu 17:41 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu
64 yaşındaki kadının evinden 50 kedi, vinçle çıkartıldı 16:59 64 yaşındaki kadının evinden 50 kedi, vinçle çıkartıldı İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti 16:41 İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti

Son Dakika Haberleri
18:43 Son Dakika! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu
18:31 Saat 19.45'te başlayacak Beşiktaş-Dortmund karşılaşmasında ilk 11'ler
18:30 Pınar Altuğ, kırmızı elbisesi ile beğeni topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı
18:05 Fatih Terim, Marcao hakkında konuştu: En ağır cezaları aldı, Lazio maçında oynatabilirim
17:51 Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Mesut Özil'e övgüler yağdırdı bitiremedi: O bir futbol yıldızı
17:41 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu
17:40 11 yaşındaki kızın tacizcisini öldürmek istemişler! İşlenen cinayette, yanlışlıkla başkasını vurdular
17:32 Kripto para piyasasında yaşanan manipülasyon, dalgalanmalara sebep oldu
17:12 Lionel Messi transferi sonrası esnafın yüzünde güller açıyor
16:54 Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı
Borussia Dortmund'un genç yıldızı Jude Bellingham, Beşiktaş'a karşı şov yaptı! Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Borussia Dortmund'un genç yıldızı Jude Bellingham, Beşiktaş'a karşı şov yaptı! Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
21:11
Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor         
20:52
Dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu Dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu         
20:33
WhatsApp'ın çoklu cihaz desteği özelliği Türkiye'de kullanıma sunuldu WhatsApp'ın çoklu cihaz desteği özelliği Türkiye'de kullanıma sunuldu         
20:13
Fatih Terim, Messi'yi yere göğe sığdıramadı: Hayranıyım Fatih Terim, Messi'yi yere göğe sığdıramadı: Hayranıyım         
19:24
Saat 19.45'te başlayacak Beşiktaş-Dortmund karşılaşmasında ilk 11'ler Saat 19.45'te başlayacak Beşiktaş-Dortmund karşılaşmasında ilk 11'ler         
18:32
Taliban'ın kurduğu geçici hükümette kriz! Başbakan ve bakan birbirine girdi Taliban'ın kurduğu geçici hükümette kriz! Başbakan ve bakan birbirine girdi         
17:13
Herkesin yaptığını yaptılar! Adana'ya ayak basan Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz soluğu ciğercide aldı Herkesin yaptığını yaptılar! Adana'ya ayak basan Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz soluğu ciğercide aldı         
16:51
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı daha da genişletildi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı daha da genişletildi         
16:18
Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan nüfus sorusu! Doğru cevap şaşkına çevirdi Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan nüfus sorusu! Doğru cevap şaşkına çevirdi         
15:39
Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler         
14:48
Kız kardeşinin paylaştığı videoda gördüğü 13 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü Kız kardeşinin paylaştığı videoda gördüğü 13 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü         
14:47
Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı         
14:07
Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış         
14:03
6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı         
09:26
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü         
00:43
Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı         
23:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2021 21:31:26. #1.12#
SON DAKİKA: Maurizio Sarri: Bu tür maçlar muazzam duygular veriyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement