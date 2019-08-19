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Maurizio Sarri'den kötü haber

28 dakika önce

1 yıllık Premier Lig macerasının ardından Chelsea'den ayrılan ve İtalya'nın köklü kulübü Juventus'un başına geçen Maurizio Sarri, zatürre oldu.

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1 yıllık Premier Lig macerasının ardından Chelsea'den ayrılan ve İtalya'nın köklü kulübü Juventus'un başına geçen Maurizio Sarri, zatürre oldu.

Torino ekibi, deneyimli teknik adamın zatürre olduğunu açıklarken, tedavi süresince takımı yardımcı antrenörlerin çalıştıracağını belirtti.
Juventus, Chelsea, İtalya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:09 
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