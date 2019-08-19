Maurizio Sarri'den kötü haber
28 dakika önce
1 yıllık Premier Lig macerasının ardından Chelsea'den ayrılan ve İtalya'nın köklü kulübü Juventus'un başına geçen Maurizio Sarri, zatürre oldu.
1 yıllık Premier Lig macerasının ardından Chelsea
'den ayrılan ve İtalya
'nın köklü kulübü Juventus
'un başına geçen Maurizio Sarri, zatürre oldu. Torino
ekibi, deneyimli teknik adamın zatürre olduğunu açıklarken, tedavi süresince takımı yardımcı antrenörlerin çalıştıracağını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:09
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