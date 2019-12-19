Maurizio Sarri'den Merih Demiral'a övgü;

Serie A'da Sampdoria'yı 2-1 mağlup eden Juventus'ta teknik direktör Maurizio Sarri, maç sonunda açıklamalarda bulundu.



"MERİH'İN HARİKA BİR ENERJİSİ VAR"



Maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Merih Demiral hakkında konuşan Sarri, "Merih Demiral'ın takım arkadaşlarına da aktardığı harika bir enerjisi var. Şu anda bunu kullanmak istiyoruz. Antrenmanlarda enerjiyle dolup taşan birini görürseniz, onu sahaya atmalısınız. Maçta da bu tutumunu sürdürdüğünde, ondan vazgeçemezsiniz" dedi.



"MERİH İYİ İŞ ÇIKARDI"



Maurizio Sarri, Merih hakkında sözlerini "Merih Demiral bu gece iyi iş çıkardı. Performansından memnunum. Birkaç teknik hata yaptı ama zemin sıkıntılıydı." ifadeleriyle tamamladı.



