Son Dakika Haberleri: Maurizio Sarri imza töreni
Son Dakika Spor Haber

Maurizio Sarri imza töreni

50 dakika önce

Serie A takımlarından Juventus, teknik direktörlük görevine getirdiği İtalyan teknik adam Maurizio Sarri için imza töreni gerçekleştirdi.

Serie A takımlarından Juventus, teknik direktörlük görevine getirdiği İtalyan teknik adam Maurizio Sarri için imza töreni gerçekleştirdi.
Maurizio Sarri imza töreni
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:06 
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Juventus'ta Sarri dönemi resmen başladı! Comolli teklifi yapıp masadan kalktı! Max Kruse'nin menajeri İstanbul'a geliyor Sürpriz başvuru! Hikmet Karaman parkeye, Ergin Ataman yeşil sahalara NBA Draft 2019! New Orleans Pelicans, Zion Williamson'ı ilk sıradan seçti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 13:56:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maurizio Sarri imza töreni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]