Maurizio Sarri imza töreni
50 dakika önce
Serie A takımlarından Juventus, teknik direktörlük görevine getirdiği İtalyan teknik adam Maurizio Sarri için imza töreni gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:06
Serie A takımlarından Juventus
, teknik direktörlük görevine getirdiği İtalyan teknik adam Maurizio Sarri için imza töreni gerçekleştirdi.
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