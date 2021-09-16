Maurizio Sarri: "İyi oynadık ama şanssız bir gol yedik"

Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Galatasaray karşısında iyi oynadıklarını ama şanssız bir gol yediklerini ifade ederken, Lazio'da forma giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi'nin takımda kalması gerektiğini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Lazio deplasmanda Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, kalecileri Strakosha'nın yediği hatalı golle ilgili çok söyleyecek bir şey olmadığını ifade ederken, "Şanssız bir gol yedik aslında iyi oynadık, kontrollü bir oyun sergiliyorduk ve bunu kabullenmemiz lazım. Evde oynadığımız karşılaşmalar farklı oluyor. Taraftar karşısında oynamak Galatasaray için pozitif etki. Geçen hafta Milan ile kaybettiğimiz maçın ardından güzel bir reaksiyon gösterdik Galatasaray karşısında" ifadelerini kullandı.

" İtalya'da bu tip pozisyonlara kırmızı kart da veriliyor"

Muslera'nın ceza sahası dışında yaptığı müdahalenin kart durumu hakkında sorulan soruya cevap veren Sarri, "Açıkçası bir şey söyleyemem tekrarını izlemedim, sahadan gördüğüm de İtalya'da bu tip pozisyonlarda kırmızı da veriliyor. Kontrol altında bir maçtı iki takım da kontrol altına aldı maçı. Gol atsak değişik olurdu. Immobile'in o pozisyonları kaçırmaması lazım" dedi.

"Vedat'ın takımda kalmasını istiyorum"

Lazio forması giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi'nin sarı-lacivertlilere dönme durumuyla ilgili soruya cevap veren Sarri, "Vedat'ı Fenerbahçe'nin isteyip istemediğini çok bilmiyorum ben, Vedat'ın takımda kalmasını istiyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL