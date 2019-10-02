Son Dakika Haberleri: Mauro İcardi: "Atmosfer bizi etkilemedi"
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Mauro İcardi: "Atmosfer bizi etkilemedi"

55 dakika önce

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'in Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının tek golünü atan oyuncu olan Mauro İcardi, karşılaşmanın ardından konuştu.

Mauro İcardi:

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'in Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının tek golünü atan oyuncu olan Mauro İcardi, karşılaşmanın ardından konuştu.


Arjantinli forvet, Galatasaray galibiyeti hakkında "PSG için ilk golümü attığım için çok mutluyum. Bu golün Şampiyonlar Ligi'nde gelmesinden ayrıca mutluyum. Takım olarak çok iyi mücadele ettik. Burada işlerin kolay olmayacağını biliyorduk. Kazandığımız zaferden dolayı çok iyi hissediyorum. Henüz %100'ümde değilim ama oyunumu gün geçtikçe daha iyi yapacağım." ifadelerini kullandı.


"ATMOSFERİN BÖYLE OLACAĞINI ZATEN BİLİYORDUK"


Icardi, Galatasaray taraftarları hakkında da konuşurken "Biz profesyonel oyuncularız. Böyle atmosferlerde oynamayı iyi biliriz. Atmosferin nasıl olacağını zaten biliyorduk, maça odaklanmakta zorluk yaşamadık." dedi.


Paris Saint Germain, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:01 
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