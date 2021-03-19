Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın günde 12 kez cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı

İtalyan eski futbolcu Daniele Adani, katıldığı bir canlı yayında Icardi ile Wanda Nara'nın günde 12 kez cinsel ilişkiye girdiklerini duyduğunu söyledi.

'PSG KAYBETTİĞİ ZAMAN...'

Adani canlı yayında yapılan sohbet sırasında Icardi'nin eşi Wanda Nara ile günde 12 kez cinsel ilişkiye girdiklerine dair söylentiler duyduğunu açıkladı. Adani ayrıca PSG kaybettiği zaman Icardi'nin Nara'yla cinsel ilişkiye girmediğini ifade etti.



