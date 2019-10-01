Son Dakika Haberleri: Mauro Icardi, PSG formasıyla ilk golünü attı
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Mauro Icardi, PSG formasıyla ilk golünü attı

1 saat önce

Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Galatasaray'a konuk olan Paris Saint-Germain'de takımını öne geçiren Mauro Icardi, Fransız ekibindeki ilk golünü sarı-kırmızılılara karşı attı.

Mauro Icardi, PSG formasıyla ilk golünü attı, System.String[]

Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Galatasaray'a konuk olan Paris Saint-Germain'de takımını öne geçiren Mauro Icardi, Fransız ekibindeki ilk golünü sarı-kırmızılılara karşı attı.


Paris Saint-Germain'in İtalyan ekibi İnter'den 5 milyon Euro karşılığında kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, yeni takımındaki ilk golünü Galatasaray'a karşı attı. Mücadelenin 52. dakikasında Sarabia'nın pasında topu ağlara gönderen ve Paris Saint-Germain'i Galatasaray deplasmanında öne geçiren Icardı, PSG forması altında 3. maçında ilk kez gol sevinci yaşadı. Fransa Ligue 1'de Strasbourg karşısında 28 dakika forma giyen Icardi, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ilk mücadelede ise Real Madrid'e karşı 60 dakika sahada kalmıştı ancak gol bulamamıştı. 52. dakikada fileleri havalandıran Arjantinli golcü, 61. dakikada yerini Kylian Mbappe'ye bıraktı. Paris Saint-Germain'de kiralık olarak forma giyen yıldız futbolcunun satın alma opsiyonu ise 65 milyon Euro. - İSTANBUL

Paris Saint Germain, Mauro Icardi, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:52 Kaynak: İHA
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