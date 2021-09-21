Mavera, Fire Flux Esports'a koç olarak katıldı

İlk olarak looking4org daha sonra ise Oxygen Esports bünyesinde birçok başarıya imza atarken gördüğümüz Erim "Mavera" Şaşal'ın kendi ve aynı zamanda yeni takımı tarafından yapılan son açıklama, sevilen ismin OXG ekibinden sonraki adımını gözler önüne serdi.

21 Eylül Salı gününün öğleden sonra saatlerinde yapılan duyuru ile birlikte Erim "Mavera" Şaşal, Fire Flux Esports takımının yeni VALORANT koçu olduğu resmi olarak açıklanmış oldu.

Erim "Mavera" Şaşal Açıklada Bulundu

Transfer duyurusunun yapılmasının ardından Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Şaşal, İngilizce olarak yeni bölümün başladığını dile getirirken, şakacı bir dille takımın kurucu koçu Salih "marqnue" Onaran'ın "kazanmamız gereken kupalar var" dediğini ve kıramadığını söyledi.

Mavera'nın yeni takımı Fire Flux Esports, VCT 2021 Türkiye Aşama 3 Challenger 2'de iyi bir oyun ile birinci olarak VCT 2021: EMEA Aşama 3 Challengers Playoff'larına katılma hakkı kazanmış, fakat hiç galibiyet alamayarak etkinliği 9-12.sırada bitirmişti.