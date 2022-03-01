Maveraünnehir ne demek? Maveraünnehir anlamı ne? - Son Dakika
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Maveraünnehir ne demek? Maveraünnehir anlamı ne?

Maveraünnehir ne demek? Maveraünnehir anlamı ne?

01.03.2022 18:10

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan maveraünnehir , sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, maveraünnehir ne demek? Maveraünnehir anlamı ne? İşte, maveraünnehir kelimesinin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen maveraünnehirkelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, maveraünnehiranlamı ne? Maveraünnehirne demek?

MAVERAÜNNEHİR NE DEMEK?

Maveraünnehir, Orta Asya'da, Ceyhun ve Seyhun nehirleri arasında kalan tarihi bölge. Bugün bu bölge Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan arasında bölünmüştür. Orta Çağ'da İslam uygarlığının geliştiği bölgelerden biri olan Maveraünnehir'deki Semerkand ve Buhara kentleri önemli kültür merkezleridir.

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Maveraünnehir, Yaşam, Son Dakika

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