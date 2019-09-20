Mavi, 2019'un ikinci çeyreğinde gelirlerini % 31, net kârını % 9 artırdı

Şirket, ikinci çeyrekte konsolide gelirlerini yüzde 31 artış ile 692 milyon TL'ye, 6 aylık konsolide gelirlerini ise 1 milyar 340 milyon TL'ye çıkardı.İkinci çeyrek net kârı yüzde 9 büyümeyle 30 milyon TL olan Mavi, yüzde 24 artışla 104 milyon TL FAVÖK elde etti. Şirketin FAVÖK marjı ise yüzde 15 olarak gerçekleşti.

MÜŞTERİ ODAKLI YAKLAŞIMLA BİREBİR AYNI MAĞAZALARDA (LİKE-FOR-LİKE) YÜZDE 25 BÜYÜDÜ

Mavi CEO'su Cüneyt Yavuz, 2019 hedefleri doğrultusunda sağlam bilanço yapısıyla büyümeye devam ettiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Marka kimliğimizden aldığımız güç, müşteri odaklı faaliyetlerimiz ve sunduğumuz yeni ürünlerlerle sürdürülebilir büyümeye odaklandık. Tüm operasyonlarımızda verimliliği ön plana alıyor, etkin tedarik, stok ve nakit akışı yönetimi ile doğru ürün, doğru fiyat, yüksek kalite ve müşteri odaklı stratejimizi birleştiriyoruz. Türkiye'de özellikle ikinci çeyrekte müşteri trafiğimizi ve işlem adedini artırdık. Bu olumlu performans,birebir aynı mağazalardaki büyümemizin ikinci çeyrekte yüzde 25, ilk 6 ayda ise yüzde 20,8 olarak gerçekleşmesini sağladı."

GLOBAL E-TİCARET GELİRLERİ YÜZDE 112 ARTTI

Yavuz, "8 net mağaza açılışıyla globaldeki mağaza sayımızı 433'e taşırken, bizler için stratejik öneme sahip olan mavi.com ve tüm online iş ortaklarımızla sürdürdüğümüz e-ticaret kanalında ise gelirlerimizi globalde yüzde 112, yurtdışında ise yüzde 141 oranında artırdık" dedi.

HER YIL 1 MİLYONUN ÜZERİNDE YENİ MÜŞTERİ KAZANMAYA DEVAM

"Türkiye'de sektörün lider CRM programı Kartuş ile 5.5 milyonu son 2 yılda aktif olmak üzere toplam 7.7 milyon müşteriye ulaştıklarını vurgulayan Yavuz, "Her yıl 1 milyonun üzerinde yeni müşteri kazanma geleneğini 2019'da da sürdüreceğiz" diye konuştu.