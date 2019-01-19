Mavi Alev 2 Sergisi Açıldı

Ressam Hacer Karaçor'un 25 eserinin yer aldığı 7. kişisel sergisi Altunizade Kültür ve Sanat Merkezinde açıldı.

Ressam Hacer Karaçor'un 25 eserinin yer aldığı 7. kişisel sergisi Altunizade Kültür ve Sanat Merkezinde açıldı.



Sergi açılışında konuşan ressam Karaçor, Mavi Alev 2 adını verdiği sergide göç ve mülteci temasını işlediğini ifade ederek sergiyi "Sürgüne maruz bırakılmış tüm mültecilere" ithaf ettiğini dile getirdi.



Karaçor, sergide ayrıca dikey yapılaşmaya da değindiğini belirterek, "Bu çalışma, dikey yapılaşmanın günümüz insanını, insani değerlerden uzaklaştırmasına yönelik bir sorgulama ve direnme aynı zamanda. Amacım sergiye gelenlerde sorumluluk duygusu uyandırmaya katkı sunmak." şeklinde konuştu.



Sergi bir hafta boyunca Altunizade Kültür ve Sanat Merkezinde açık olacak.

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