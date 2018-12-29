Mavi Ambulanslar"La 56 Bin 338 Kişi Taşındı

Kocaeli
Büyükşehir Belediyesine ait 22 "mavi ambulans", bu yıl 56 bin 338 yatalak ve yürüyemeyen hastanın sağlık kuruluşlarına ulaşmasını sağladı.
Belediyeden yapılan açıklamada, yatalak ve yürüyemeyecek haldeki hastaların sağlık kuruluşlarına nakledilmelerini sağlayan ambulans nakil hizmetinin, 2018 yılında da çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, bu kapsamda Büyükşehir Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından sunulan ambulans nakil hizmetinin kentin önemli bir ihtiyacını karşıladığı ifade edildi.
Açıklamada, vatandaşların bu hizmetten yararlanmak için 153 Büyükşehir Çağrı Merkezini aramasının yeterli olduğu bildirildi.
"İl dışı hasta nakil hizmeti de verildi"
Komuta merkezindeki hemşireler tarafından yönlendirilen "mavi ambulanslar"ın en kısa sürede adrese ulaştığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"2018 yılında yatalak ve yürüyemeyecek haldeki 56 bin 338 hastaya ambulans nakil hizmeti sunuldu. 22 mavi ambulansın hizmet verdiği çalışmada, hasta vatandaşların evlerinden alınıp sağlık kuruluşlarına, tedavileri bitince yine evlerine ulaştırılması sağlandı. Hasta vatandaşların ve yakınlarının büyük memnuniyetini kazanan örnek çalışma Kocaeli'nin genelinde yürütüldü. Öte yandan Kocaeli il sınırları içerisinde sunulan tüm hizmetler ücretsiz olup, il dışında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile belirtilen fiyat tarifesi uygulanıyor. Bu doğrultuda yine 2018 yılında il dışına yapılan hasta nakil hizmeti sayısı da bin 338. Ayrıca 2018 yılında spor müsabakalarında, şenliklerde, konser alanlarında, altyapı çalışmalarında, çeşitli tatbikatlarda, ramazan ayı boyunca iftar çadırında, Kocaeli Fuarında, yaz döneminde Kandıra
sahillerinde bin 762 ek görev hizmeti verildi.?"